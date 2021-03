OM : Soirée illégale en Espagne, Pol Lirola se défend

Publié par ALEXIS le 29 mars 2021 à 19:30

Pol Lirola, nouveau joueur de l’ OM, a réagi au scandale suscité par la soirée organisée dans une résidence touristique en Espagne, pendant la présente trêve internationale.

En vacances en Espagne, Pol Lirola a été pris en flagrant délit de violation des mesures sanitaires imposées dans son pays natal. Selon les médias espagnols, le défenseur de l’ OM a organisé une fête chez lui avec plus d’une trentaine de personnes. La police de Badalona, ville catalane située dans la banlieue de Barcelone, a fait une descente sur le lieu de résidence du joueur recruté par Pablo Longoria pendant le mercato hivernal passé. Elle y aurait découvert du beau monde en violation des règles sanitaires en vigueur en raison de la pandémie de Coronavirus. Outre Pol Lirola, un deuxième joueur de l’Olympique de Marseille, dont l'identité n'est pas révélée, aurait participé à la soirée illégale. ARA, l’un des journaux catalans ayant révélé le scandale a réussi à avoir la version de l’arrière latéral droit de l’ OM. « C'était un dîner avec six personnes », s'est défendu le défenseur de 23 ans dans le média. En effet, Pol Lirola n’a pas voulu en dire plus sur la fête pour n'éviter de compliquer la tâche à son avocat sur ce dossier. Le club phocéen se serait passe bien volontier de cette affaire.

Statistiques de l'Espagnol sous le maillot de Marseille

Pol Lirola a quitté la Fiorentina pour l'Olympique de Marseille le 12 janvier 2021 sous la forme d’un prêt avec une option d’achat. Son contrat de six mois avec les Olympiens va donc jusqu'au 30 juin 2021. En deux mois et demi à l’ OM, il a disputé 13 matchs sous le maillot Blanc et Bleu, pour 3 passes décisives délivrées. Plus précisément, le N°23 des Marseillais a pris part à 11 rencontres en Ligue 1, deux en coupe de France et une autre contre PSG lors du Trophée des champions. En championnat, il a été titulaire 9 fois lors des 11 matches. Lié au club de Serie A jusqu’en juin 2024, l’Espagnol vaut 8 millions d'euros sur le marché des transferts.