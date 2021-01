OM Mercato : C'est officiel, Pol Lirola est marseillais !

Publié le 12 janvier 2021 à 14:00

L'OM a enregistré la première recrue de son mercato hivernal en la personne de Pol Lirola. La latéral droit s'est engagé avec le club phocéen jusqu'à la fin de la saison de Ligue 1, avec une option d'achat dont le montant n'a pas été dévoilé. Enfin un coup réussi sur le marché des transferts par l'Olympique de Marseille et Pablo Longoria.

Pol Lirola à l'OM, c'est officiel

C'était un secret de Polichinelle depuis la conférence de presse d'André Villas-Boas lundi. Pol Lirola est officiellement un joueur de l'OM, a annoncé le club ce mardi midi. Le latéral droit arrive de la Fiorentina sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat. "International espoir, il a remporté le championnat d’Europe 2019 de la catégorie avec l’Espagne, écrit l'Olympique de Marseille sur son site officiel. Rapide, technique, bon centreur et doté d’une excellente vision du jeu, Pol Lirola est, sur le côté droit, capable d’évoluer en défense mais également un cran plus haut au milieu." Il devrait rapidement prendre la place de Yuto Nagatomo et Hiroshi Sakai, qui balance entre le côté droit et le côté gauche du terrain, alors que Jordan Amavi est toujours absent sur blessure.

Un bon coup pour le mercato de l'OM

C'est un bon coup réalisé par Pablo Longoria avec la signature de l'Espagnol de 24 ans. Et le premier du mercato hivernal. Parallèlement à cette arrivée, l'OM devrait enregistré le départ de Kevin Strootman, également sous forme de prêt, du côté du Genoa en Serie A. L'Olympique de Marseille pourrait continuer à dégraisser en envoyant Marley Aké du côté du Nîmes Olympique, alors que Florian Thauvin est toujours très courtisé en Italie. Enfin, l'OM est bien évidemment toujours à la recherche d'un attaquant et André Villas-Boas n'a parlé d'aucune piste. Cependant, Marseille pourrait être intéressé par Jean-Philippe Mateta de Mayence ou Abel Ruiz de Braga, alors que le dossier Arkadiusz Milik a du plomb dans l'aile.













Par Matthieu