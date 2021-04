LOSC Mercato : Vers un premier départ surprise à Lille ?

Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2021 à 06:30

Le LOSC pourrait connaître un véritable chamboulement durant le mercato estival qui s’annonce. Si les rumeurs annoncent avec insistance un départ de l’entraîneur Christophe Galtier, les dirigeants lillois pourraient aussi voir certains joueurs se diriger vers un transfert inattendu.

LOSC : Sven Botman vers la Premier League cet été ?

Un an seulement puis s’en va ? Débarqué durant la période de recrutement de l’été dernier en provenance de l’Ajax Amsterdam, Sven Botman pourrait déjà faire ses adieux à Lille OSC. Auteur de solides prestations au sein de l’effectif des Dogues, le défenseur de 21 ans aurait d’ores et déjà tapé dans l’oeil d’un grand club de la Premier League. En effet, d’après les informations relayées ces dernières heures par Fabrizio Romano lors de son podcast Here We Go, l’international espoir néerlandais serait sur les tablettes de Manchester United.

A la recherche d’un défenseur central supplémentaire d’avenir, les Red Devils auraient été séduits par le profil du protégé du président Olivier Létang. Bien avant la formation coachée par le Norvégien Ole Gunnar Solskjær, un autre cador du championnat anglais s’était déjà fait signaler sur les traces de Sven Botman, Liverpool de Jürgen Klopp qui a connu d’énormes difficultés défensives avec la blessure de Virgil van Dijk. Le jeune prodige lillois pourrait ainsi faire l’objet d’une rude bataille entre Anglais dans les semaines à venir.

Le LOSC prêt à vendre Sven Botman ?

Deuxième du championnat français derrière le Paris Saint-Germain, Lille OSC a de fortes chances de se qualifier pour la Ligue des Champions 2021-2022. Olivier Létang et les décideurs du club nordistes auront donc à coeur de disposer d’une équipe compétitive pour la saison prochaine. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2025, Sven Botman pourrait faire partie des joueurs qui pourraient encore rester au domaine de Luchin sauf en cas d’offre importante. Le site spécialisé Transfermarkt évalue le natif de Badhoevedorp à 25 millions d’euros.

Affaire à suivre donc…