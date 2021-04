ASSE Mercato : Douche froide pour une piste en défense

Publié par Ange A. le 01 avril 2021 à 06:00

Au vu de la mauvaise saison vers laquelle se dirige l’ ASSE, les dirigeants stéphanois préparent déjà le prochain mercato estival. Mais le club du Forez devra oublier une piste défensive en Croatie.

L’ ASSE déboutée pour un défenseur croate

Actuelle 16e de Ligue 1 Conforama, l’AS Saint-Étienne se retrouve de nouveau à jouer le maintien cette saison. Alors qu’il reste encore huit journées à disputer, la direction de l’ ASSE se projette déjà sur le prochain exercice. L’exécutif stéphanois prépare en effet le prochain mercato estival. Comme le révélait le média croate 24sata, les Verts avaient le coché le nom de Kresimir Krizmanic. Âgé de 20 ans, le défenseur central évolue au HNK Gorica, actuel 3e du championnat croate. Cette source révélait même que le club du Forez avait déjà supervisé le jeune défenseur croate à deux reprises ces dernières semaines en vue du prochain mercato d’été. Seulement, le HNK Gorica n’entend pas se séparer de son défenseur cet été comme l’a fait savoir son président.

Krizmanic, une piste à oublier pour les Verts

Interrogé par Index, Nenad Crnko a fermé la porte à un départ de Kresimir Krizmanic. Pour le dirigeant croate, le jeune défenseur ne sera pas vendu à vil prix en cas de départ. « Kresimir Krizmanic n’est certainement pas à vendre avant l’été 2022 […] Krizmanic n’est pas à vendre maintenant, et quand il le sera, il sera probablement vendu pour un montant plus élevé que Kristijan Lovric [ailier de 25 ans évalué à 5,5 millions d’euros selon Transfermarkt, ndlr], ce qui sera certainement notre transfert record », a indiqué le président du HNK Gorica. Formé au club, le défenseur est encore sous contrat jusqu’en 2023. Cette saison il a pris part à 19 matchs, dont 17 en tant que titulaire. Outre l’ ASSE, des clubs allemands s’intéressent également à Krizmanic. Mais aucune offre ne devrait faire flancher le club croate avant 2022, lorsqu’il restera un an de contrat au défenseur central.