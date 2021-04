ASSE Mercato : Coup de froid pour la succession de Puel

Publié par Ange A. le 01 avril 2021 à 08:30

Au vu des mauvais résultats de l’ ASSE, l’avenir de Claude Puel semble déjà menacé. Présenté comme un potentiel successeur du Castrais à Saint-Étienne, Laurent Batlles ne devrait pas quitter le banc de l’ESTAC.

Claude Puel fragilisé à l’ ASSE

Pour sa deuxième année sur le banc de l’AS Saint-Étienne, Claude Puel vit de nouveau une saison difficile. Au terme de sa première année chez les Verts, le technicien de 59 ans avait terminé 17e de Ligue 1. Cette saison encore, le club ligérien joue le maintien et occupe la 16e place à huit journées de la fin. Au moment où Saint-Étienne peine en championnat, l’avenir de son entraîneur serait également en suspens. Lié au club jusqu’en 2022, le tacticien castrais pourrait ne pas arriver au terme de son contrat. Certaines sources indiquaient récemment qu’il pourrait être remercié avant l’expiration de son bail. Un nom de Ligue 2 revient souvent pour remplacer Claude Puel à l’Etrat. Mais la direction stéphanoise ferait bien de chercher une autre piste.

Laurent Batlles loin d’un retour à Saint-Étienne

Entraîneur de l’ESTAC Troyes, Laurent Batlles est souvent cité pour prendre la succession de Claude Puel. Ancien joueur de l’ ASSE (2010-2012), le technicien de 45 ans officie sur le banc troyen depuis 2019. Sa première saison prometteuse a été gâchée par la Covid-19 et l’arrêt du championnat qui s’en est suivi. L’ESTAC pointait alors à la 4e place. Cette année, Troyes est proche d’un retour en Ligue 1. Les hommes de Batlles sont leaders du championnat après 30 journées. Ils disposent notamment de trois points d’avance sur Clermont (2e) et Toulouse (3e). Sous contrat jusqu’en 2023, l’ancien milieu est parti pour honorer son contrat comme l’a fait savoir Brian Marwood. Le directeur général de Troyes a réitéré sa confiance en Batlles dans un entretien à L’Est-Eclair. « L’ambition, c’est la Ligue 1 […] Laurent Batlles est un jeune coach émergent. Sous sa direction, ça se passe très bien. Il a commencé son aventure de façon très positive avec un objectif à long terme, une approche très riche et valorisante », a notamment confié le dirigeant.