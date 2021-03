Ex - OL Mercato : Lacazette s'éloigne d'un retour en Ligue 1

Publié par Ange A. le 27 mars 2021 à 06:00

Souvent annoncé sur les tablettes d’un cador de Ligue 1, Alexandre Lacazette ne devrait pas revenir en France. L’ancien buteur de l’ OL serait convoité par de grosses écuries européennes.

Pas de retour en Ligue 1 en vue pour Lacazette

Arrivé à Arsenal en 2017, il ne reste plus qu’un an de contrat à Alexandre Lacazette. Mais rien n’indique à ce joueur que l’ancien de l’ OL va honorer son contrat jusqu’à son terme, mieux qu’il sera prolongé. La presse anglaise révélait récemment un intérêt de l’AS Monaco pour l’ancien Gone. Seulement, ESPN fait savoir qu’un retour en Ligue 1 est encore loin pour l’attaquant de 28 ans. L’avant-centre des Gunners serait convoité par certaines écuries européennes qui veulent profiter de la situation.

Grosse concurrence pour l’ancien de l’ OL

Selon le média spécialisé, trois pointures européennes se disputent le joueur formé à l’ OL. Le FC Séville FC, l’Atlético de Madrid et l’AS Roma sont à l’affût pour le recruter. Encore lié aux Gunners jusqu’en 2022, sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 35 millions d’euros sur Transfermarkt. Il avait été recruté contre 53 millions d’euros en provenance de l’Olympique lyonnais en 2017. Cette saison, le Lyonnais compte 13 buts et 4 passes décisives avec le club londonien. Il a été éclipsé dans la hiérarchie des attaquants par Pierre-Emerick Aubameyang arrivé en janvier 2018. Le Gabonais affiche de meilleures statistiques par rapport à l’ancien lyonnais. L’ancien stéphanois a même été promu capitaine des pensionnaires de l’Emirates Stadium. Contrairement à Lacazette, il devrait recevoir une offre de prolongation.