PSG LOSC : Galtier répond à Pochettino avant le choc !

Publié par JEAN-LUC D le 03 avril 2021 à 00:20

Présent en conférence de presse cet après-midi, Mauricio Pochettino a lancé le match de la 31e journée de Ligue 1 entre le PSG et le LOSC. Christophe Galtier, coach du club lillois, a livré son avis sur cette rencontre au sommet.

Galtier n’est pas inquiet face à Pochettino

« On sait qu’à Paris il faut toujours gagner, il y a la responsabilité de gagner chaque match. C’est la mentalité que l’on doit avoir (…) Les états de forme d’avant la trêve ne sont pas importants. Je crois que cela va être un match difficile contre une grande équipe de Lille. C’est un match important pour les deux équipes. Il y a trois points importants, mais il reste du chemin avant la fin du championnat. Nous voulons gagner pour rester au sommet, mais il y a encore beaucoup de matchs à jouer », a déclaré Mauricio Pochettino face à la presse.

À son tour devant les médias avant le déplacement de ses hommes au Parc des Princes, Christophe Galtier a reconnu la supériorité de l’équipe du Paris Saint-Germain. Toutefois, l’entraîneur de Lille OSC ne se veut pas défaitiste et avoue qu’en cas de mauvais résultat samedi, aucune des deux équipes n’aura dit adieu au titre.

« Ils ont de grosses individualités et leurs joueurs sud-américains ont eu le privilège de ne pas jouer et de ne pas se déplacer en sélection, ils ont pu peaufiner leur condition physique (…) Après, celui qui l’emportera demain ne sera pas champion pour autant, et celui qui perdra ne sera pas pour autant battu dans la course au titre. Je n’envoie pas le signal que si on perd ce n’est pas grave, mais il restera sept matchs et c’est beaucoup », a expliqué le patron du banc des Gones.

Marco Verratti out pour le choc PSG - LOSC

Blessé à la cuisse gauche durant la trêve internationale avec la sélection italienne, Marco Verratti ne sera pas dans le groupe de Mauricio Pochettino pour la réception de Lille, samedi au Parc des Princes. Et le milieu de terrain parisien va également manquer le voyage à Munich pour affronter le Bayern mercredi en Ligue des Champions. Le joueur de 28 ans a contracté le Covid-19.

« Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Marco Verratti est confirmé positif. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié », a écrit le Paris SG sur son site officiel.