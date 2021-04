PSG Mercato : 50 M€, Pochettino craque sur un Bleuet !

Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2021 à 22:50

Mauricio Pochettino aimerait bien voir renforcer certains compartiments de jeu du PSG. Et aux dernières nouvelles, l’entraîneur du club de la capitale serait séduit par le profil d’un élément de l’équipe espoir de la France.

Mauricio Pochettino prêt à rapatrier un ancien de Ligue 1 ?

Depuis le départ libre de Thiago Silva l’été dernier, le Paris Saint-Germain veut recruter un défenseur central supplémentaire. Et si le nom de Sergio Ramos, qui arrive au terme de sa longue et riche aventure avec le Real Madrid le 30 juin prochain, Mauricio Pocchettino et Leonardo scruteraient aussi d’autres horizons à la recherche de l’oiseau rare. David Alaba, en fin de contrat au Bayern Munich, serait aussi partie des grands rêves des Rouge et Bleu. Dans son édition du jour, le média espagnol Don Balon annonce ainsi que le Paris SG serait très intéressé par le profil de Jules Koundé.

Parti en Andalousie durant l’été 2019 contre un chèque de 25 millions d’euros, l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux pourrait faire son retour en Ligue 1 après deux ans d’expérience à l’étranger. Malgré les bonnes prestations de Marquinhos et Presnel Kimpembe, Pochettino estime qu’un club de la dimension de Paris se doit de compter un troisième défenseur central de niveau équivalent. Le technicien argentin aurait donc demandé à sa direction de se positionner sur ce coup. Mais l’affaire ne sera pas de tout repos pour Leonardo.

Bataille royale pour Jules Koundé

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, Jules Koundé pourrait rapporter gros au FC Séville cet été. En effet, le tabloïd britannique The Sun révèle que Manchester United aurait fait de l’international espoir français l’une de ses priorités estivales. Les Red Devils seraient même déjà prêts à mettre sur la table les 50 millions d’euros que la direction de Séville réclame pour son défenseur de 22 ans. Leonardo et le Paris SG sont donc prévenus.