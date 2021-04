ASSE : 0€, les Verts à la lutte avec les Canaris en Turquie

Publié par Ange A. le 03 avril 2021 à 09:00

Mal classée de Ligue 1 cette saison, l’ ASSE préparerait déjà le prochain exercice. La direction des Verts prospecterait notamment en Turquie pour la saison prochaine. Mais les dirigeants stéphanois doivent composer avec une farouche concurrence en Super Lig.

L’ ASSE sur un coup à 0 € en Turquie ?

Cette saison encore, l’AS Saint-Étienne est contrainte de jouer le maintien. L’ ASSE ne pointe qu’à la 16e place de Ligue 1 Conforama à huit journées de la fin du championnat. Alors que le club ligérien compte se maintenir dans l’élite, sa direction se projetterait déjà sur le prochain mercato estival. En manque de liquidités, les dirigeants stéphanois ciblent des profils bien précis pour la saison prochaine. Ils sont davantage intéressés par les joueurs en fin de contrat. C’est notamment le cas de Rayane Aabid. Le milieu d’Hatayspor, actuel 7e de Super Lig turque, est sur les tablettes du club ligérien selon Mohamed Toubache-TER. Le milieu français de 29 ans sera libre au terme de la saison.

Grosse concurrence pour Saint-Étienne dans le dossier Aabid

Arrivé à Hatayspor en 2019 en provenance de Béziers, Rayane Aabid n’a pas prolongé son contrat. Cette saison, il compte 2 buts et 3 passes décisives avec la formation turque. Suffisant pour qu’il soit suivi par l’ ASSE selon l’insider. Seulement, la même source révèle que le club du Forez n’est pas le seul de Ligue 1 intéressé par Aabid. Il révèle également des intérêts du FC Nantes et du SCO Angers. Les trois prétendants du championnat auraient déjà transmis des offres au milieu selon l’insider. Celui-ci indique qu’Aabid pourrait poursuivre l’aventure en Turquie. Des clubs du Top 6 de la Super Lïg seraient aussi intéressés par le joueur passé par Armentières, Amiens, le Paris FC et Béziers.