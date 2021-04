ASSE Mercato : Bouanga répond à la rumeur sur sa situation

Publié par ALEXIS le 02 avril 2021 à 16:00

Après un premier exercice flamboyant à l' ASSE, Denis Bouanga pioche cette saison. Il est souvent critiqué pour son irrégularité. Malgré tout, il n’a pas l’intention de quitter le club ligérien au bout de deux saisons.

ASSE : Bouanga veut poursuivre l’aventure à Sainté

Denis Bouanga a été clair sur son avenir à l’ ASSE, ce vendredi, en conférence de presse. Il ne songe pas à un départ cet été comme il l’a confié. « Pour l’instant je suis sous contrat. Ça va continuer », a-t-il déclaré dans des propos rapports par Le Progrès. Toutefois, le polyvalent joueur offensif n’a pas son destin en main entièrement. En cas d’offre intéressante à l'AS Saint-Étienne, le club pourrait le transférer, sans tenir compte de son contrat valide jusqu’en juin 2023. Il a d’ailleurs la cote sur le marché. Selon Transfermarkt, il vaut 10 M€ au moins.

Meilleur buteur de l’ ASSE la saison dernière (10 buts et 3 passes en 26 matchs disputés), le Gabonais n’est pas décisif cette saison. En 29 matchs disputés pour 24 titularisations en championnat, il a marqué seulement 5 buts et délivré 3 passes décisives. Un faible rendement qui pousse certains supporters à le critiquer sévèrement. Denis Bouanga est sous contrat à Sainté jusqu’en juin 2023. Il a été recruté au Nîmes Olympique lors du mercato d’été 2019 à 4,5 M€.

Le Gabonais attendu contre Nîmes

Justement, parlant de Nîmes, c’est l’adversaire de l’ ASSE, ce dimanche 4 avril (17h05), lors de la 31e journée de Ligue 1. Cette rencontre entre les Verts et les Cocos est décisive dans la mesure où elle oppose deux concurrents directs dans la lutte pour le maintien dans l’élite. Les Stéphanois sont 16es avec 33 points, alors que les Nîmois sont barragistes (18e) avec 29 points). L’équipe de Claude Puel reste sur une lourde défaite contre l’AS Monaco (4-0), contrairement à celle de Pascal Plancque qui a créé la surprise en s’imposant au LOSC (2-1) au stade Pierre Mauroy, lors de la 30e journée. En panne d'efficacité contre Angers SCO et l'ASM, Denis Bouanga aura à coeur de retrouver le chemin des filets contre le NO, au stade des Costières, pour éviter de se retrouver encore sous le feu des critiques. Mais ce n'est pas gagné d'avance pour lui, car les Crocodiles souhaitent enchaîner à domicile, après leur succès à Lille.