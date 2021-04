OL Mercato : Rudi Garcia, une nouvelle confirmation tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 03 avril 2021 à 14:33

La récente mise au point de Jean-Michel Aulas sur la situation de Rudi Garcia à l’OL ne semble pas avoir convaincue. En fin de contrat, l’entraîneur français se dirigerait tout droit vers un départ de l’Olympique Lyonnais.

Décision déjà prise pour Rudi Garcia ?

« La situation n’a pas évolué avec Rudi Garcia. On a pris la décision de ne pas décider avant la fin de la saison. On a dans l’esprit d’aller le plus haut possible. On a vu contre Paris que l’on a failli ne pas assurer le niveau qui est le nôtre. C’est très serré et on respecte ce que l’on a dit. Il y a des tendances, mais je les garde pour moi. La meilleure solution pour Garcia c’est de rester sur notre analyse. Moins on se précipite pour décider et plus on est serein. », confiait récemment le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas.

À l’occasion de l’officialisation de la prolongation du défenseur Marcelo jusqu’en 2023, Jean-Michel Aulas croyait avoir mis un terme aux rumeurs annonçant le nom du prochain coach de l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que plusieurs médias français ont révélé que l’actuel entraîneur Lyonnais ne sera pas reconduit et que son successeur a même déjà été trouvé en la personne de Christophe Galtier, sous contrat à Lille OSC jusqu’en juin 2022. Même si l’entraîneur des Dogues a nié des contacts avec les dirigeants lyonnais, l’avenir de Garcia serait d’ores et déjà scellé.

Rudi Garcia, un faux suspense à Lyon ?

Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe assure que l’aventure entre l’équipe lyonnaise et l’ancien coach de l’Olympique Marseille tire bien vers sa fin. Engagé en octobre 2019 après le limogeage de Sylvinho, le technicien de 57 ans ne va pas être prolongé dans ses fonctions par la direction de l’OL. « Il y a beaucoup de chances, pour diverses raisons, d’observer Rudi Garcia et son capitaine ailleurs qu’à Lyon la saison prochaine, l’été s’annonce chargé en coulisses, surtout si la Ligue des champions doit faire son retour au Groupama Stadium », a expliqué le journaliste Hugo Guillemet.

Malgré le discours ambigu de Jean-Michel Aulas sur le sujet, la question du futur coach lyonnais serait déjà réglée en interne en défaveur de Rudi Garcia.