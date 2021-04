Ex - PSG : Nouvelles révélations de Tuchel sur son départ

Publié par Ange A. le 04 avril 2021 à 08:00

Entraîneur de Chelsea depuis fin janvier, Thomas Tuchel n’a pas tardé à se trouver un banc. Le technicien allemand avait été remercié par le Paris Saint-Germain avant Noël. Il est revenu sur son éviction du PSG samedi après la défaite des Blues contre West Bromwich Albion.

Nouvelles confidences de Tuchel sur son départ du PSG

Thomas Tuchel n’est pas allé au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain. En froid avec Leonardo, le technicien allemand a été remercié par la direction du PSG en décembre. Son contrat courait encore jusqu’en juin prochain. Depuis son éviction, il a été remplacé sur le banc parisien par Mauricio Pochettino. L’ancien coach du Borussia Dortmund a repris du service un mois plus tard. Il a été désigné pour prendre la succession de Frank Lampard à Chelsea. Samedi au sortir d’une défaite contre West Bromwich à Stamford Bridge, le technicien de 47 ans est revenu sur son départ de Paris. « Noël n’était pas agréable pour moi et ma famille. C’était bizarre. On a entendu l’intérêt de Chelsea, et je me suis dit que j’allais essayer. On n’a pas eu le temps de réfléchir, d’avoir peur ou d’hésiter. C’était peut être la meilleure chose », a confié l’Allemand au micro de Canal+ selon les propos rapportés par Foot Mercato.

Des débuts prometteurs avec les Blues de Chelsea

Nouvel entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel réalise de bons débuts avec le club londonien. Il a fallu attendre sa 15e rencontre et ce match contre West Bromwich pour qu’il goûte à sa première défaite avec les Blues. Pour le reste, il affiche 10 victoires et 4 nuls. Il a notamment mené Chelsea jusqu’à la 4e place de Premier League. Les Blues restent engagés en Ligue des champions après avoir écarté l’Atlético Madrid en huitièmes de finale. Au vu de ses performances, l’ancien coach du PSG a été désigné meilleur entraîneur du mois de mars en Angleterre. Il espère sans doute remporter des titres plus prestigieux avec le club londonien dans les prochains mois.