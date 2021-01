PSG Mercato : Officiel, Thomas Tuchel signe à Chelsea FC

Publié le 26 janvier 2021 à 22:00

Viré du PSG en décembre 2020, Thomas Tuchel a rebondi à Chelsea, comme pressenti. Il a succédé officiellement à Frank Lampard, ce mardi 26 janvier 2021. Il a signé un contrat de 18 mois, jusqu’en juin 2022.

PSG : Tuchel signe à Chelsea pour une saison et demie

Thomas Tuchel a juste mis un mois, après la rupture de son contrat au PSG, pour rebondir. Il a été engagé par Chelsea pour une saison et demie, mais avec une possibilité de prolongation en option. « Thomas Tuchel a été nommé nouvel entraîneur principal de Chelsea. Il débarque à Stamford Bridge après deux ans et demi chez le champion de France Paris Saint-Germain. Il sera le premier technicien allemand à diriger les Blues », a communiqué le club de Premier League. À Chelsea, le coach de 47 ans retrouvera Christian Pulisic et Thiago Silva qu'il a entraînés respectivement au Borussia Dortmund et au PSG. Le club basé à Londres est 9e du championnat anglais avec 29 points, soit 11 de retard sur le leader Manchester United.

Premières impressions de l'ex-coach du Paris Saint-Germain

Le nouveau patron de l’encadrement technique du club londonien a confié ses premières impressions. « Je tiens à remercier Chelsea FC pour sa confiance en moi et en mon staff. Nous avons tous le plus grand respect pour le travail de Frank Lampard et l'héritage qu'il a laissé à Chelsea. En même temps, j'ai hâte de rencontrer ma nouvelle équipe et de participer à la ligue la plus excitante du football. Je suis reconnaissant de faire maintenant partie de la famille Chelsea, c’est incroyable », a déclaré Thomas Tuchel. Pour rappel, c’est le 23 décembre 2020 que la direction du PSG avait annoncé sa décision de mettre fin au bail du coach allemand, qui courrait jusqu’au 30 juin 2021. Finalement, la décision officielle est tombée le 29 décembre. Le Paris Saint-Germain avait annoncé dans la foulée, la nomination de Mauricio Pochettino.













Par ALEXIS