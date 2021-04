PSG Mercato: Neymar, la mauvaise nouvelle Barça se confirme!

Publié par Gary SLM le 04 avril 2021 à 16:48

Neymar, jusqu’ici annoncé très proche d’une prolongation de son contrat avec le PSG, a désormais de fortes chances de retourner au FC Barcelone au mercato estival.

Neymar a-t-il paralysé son renouvellement avec le PSG ?

La prolongation du contrat de Neymar Jr au PSG est menacée. L’ attaquant brésilien du club parisien n’a plus le cœur à la Ligue 1 et aurait pris une décision favorisant son départ. La star du Paris Saint-Germain, critiqué depuis son expulsé samedi face à Lille LOSC, envisagerait son transfert à la fin de la saison. D’après le média catalan Diari Ara, le buteur de 29 ans a même mis fin aux tractations avec la direction du Paris SG, son actuel club.

Neymar était pourtant annoncé proche de la signature d’un nouveau contrat avec le club Parisien. Arrivé en France pour aider le Paris Saint-Germain à gagner une Uefa Ligue des champions, il semblerait que cet objectif ne soit plus dans ses préoccupations actuelles. L’ancien attaquant du FC Barcelone chercherait à retourner au sein de cette formation espagnole. Entre le retour de Joan Laporta à la présidence de cette équipe et la possible prolongation du contrat de Lionel Messi, le brésilien aurait changé ses plans.

Neymar se souvient-il des raisons de son départ du FC Barcelone ?

Le joueur offensif avait pourtant quitté le FC Barcelone sans l’accord de ses dirigeants. Le club de la capitale française où il évolue avait dû payer le montant de sa clause libératoire. Ce montant, record dans les transferts de joueurs de foot était de 222 millions d’euros. Derrière cette décision en apparence basée sur du lucratif, Neymar Jr cherchait à arrêter d’évoluer dans l’ombre de Lionel Messi. Désireux de glaner un Ballon d’Or, il avait signé au PSG où il aurait un statut de principale star. Ainsi, en cas de bonne performance de l’équipe du principal club de foot de Paris, il aurait eu plus de chances d’arracher les trophées individuels.

Seulement, rien ne s’est passé comme il l’espérait puisque le club de la capitale n’a jusqu’ici glané aucun titre européen. Neymar sait fragile sa relation avec le public du Parc des Princes. Celui-ci ne manque aucune occasion de le railler même si cela est évidemment moins vrai ces derniers temps du fait des mesures barrières. Retourner au Barça, où sont annoncés de grands mouvements au mercato estival, est une option assez séreuse pour le joueur brésilien.

Que peut Joan Laporta pour recruter Neymar ?

En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, Lionel Messi était annoncé comme une cible de choix des dirigeants parisiens. Une offre mirifique de contrat devait lui parvenir au mercato estival et Neymar poussait dans ce sens. Mais avec le retour de Joan Laporta aux affaires au club catalan, ce cas de figure est de moins en moins envisageable. Le dirigeant espagnol crie sur tous les toits qu’il fera tout pour retenir Messi. Neymar qui espérait de nouveau profiter de sa lumière a donc pris la décision de le rejoindre au Barça, selon le confrère.

La défaite du Paris SG 0-1 face à Lille,

Hier samedi, Neymar était titulaire pour le match de la 31e journée de Ligue 1. Le brésilien, non content d’avoir manqué son match, a mal défendu sur Tiago Djalo, provoquant son expulsion de la rencontre. Désormais, l'équipe parisienne n'est plus leader du championnat. Voilà qui complète les pièces du puzzle puisque les supporters du PSG ne pardonnent pas l'attitude de leur joueur. À quelques minutes de la fin du match, comme une telle faute qui l'éloigne de l'équipe pour les prochains matchs est surréaliste ! Les chroniqueurs sportifs non plus ne pardonnent pas son geste à l'attaquant brésilien, ce qui ne manquera pas de le convaincre d’être détesté en France.

Le boulevard menant à Barcelone étant ainsi en train de se dégager, les retrouvailles Neymar Jr - Lionel Messi au mercato foot deviennent possible.

Quel conséquence pour la prolongation de Kylian Mbappé ?

Un éventuel départ de Neymar Jr serait une mauvaise nouvelle pour le dossier Kylian Mbappé. L'attaquant français, courtisé par le Real Madrid, rêve d'un grand projet sportif au PSG. Un départ d'un joueur de la dimension du brésilien serait un mauvais signal de la part de ses dirigeants. Patient dans la prise de sa décision de prolonger ou pas avec le Paris SG, il attend de voir le statut de joueurs ciblés par Leonardo, le directeur sportif du club, avant de se prononcer.