PSG Ldc : Bayern Munich, Pochettino répond à Hans Flick !

Publié par JEAN-LUC D le 06 avril 2021 à 21:00

Hans-Dieter Flick, entraîneur du Bayern Munich, et son homologue du PSG, Mauricio Pochettino, étaient en conférence de presse cet après-midi, à la veille du quart de finale aller de la Ligue des Champions entre leurs deux équipes. Après l’entraîneur bavarois, c’est celui du Paris Saint-Germain qui a donné son avis sur ce choc européen.

PSG : Pochettino annonce la couleur avant le Bayern

« C’est un nouveau match, une nouvelle équipe et un nouvel entraîneur. Tout est différent à Paris. Nous voulons avancer en demi-finale et en finale. Nous devons pour cela être très concentrés. Voilà notre tâche. »

Si Hans-Dieter Flick est déterminé à disputer une nouvelle finale de Ligue des Champions, le successeur de Thomas Tuchel sur le banc du Paris SG rêve lui aussi de soulever la Coupe aux grandes oreilles. Nommé l’hiver dernier pour permettre au PSG de soulever enfin sa première C1, Mauricio Pochettino veut battre le Champion d’Allemagne et poursuivre l’aventure de cette compétition.

« Je crois que lors des matchs à élimination directe il y a une possibilité pour chaque équipe. Le Bayern est champion d'Europe, champion du monde, on connaît sa valeur. Nous voulons remporter ce trophée, donc nous voulons gagner ce match. On a confiance en nos forces », a annoncé le technicien argentin qui devra quand même faire avec un certain nombre d’absents dans son groupe.

Marco Verratti, le grand absent du PSG face au Bayern

Mercredi soir, Mauricio Pochettino devra faire à l’Allianz Arena sans son maître à jouer, Marco Verratti. Blessé avec la sélection d’Italie durant la trêve internationale, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a été testé positif au Covid-19 tout comme son coéquipier et compatriote Alessandro Florenzi. Mauro Icardi et Juan Bernat, toujours aux soins, manqueront aussi le choc de demain contre les Bavarois. Leandro Paredes est quant à lui suspendu pour ce match.