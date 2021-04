Real Madrid : Le Real de Zidane, une équipe sans limite ?

Publié par Matthieu le 07 avril 2021 à 11:00

Le Real Madrid a pris une belle option sur la qualification en demi-finales de la Ligue des champions, en s'imposant à domicile contre Liverpool (3-1). Les joueurs de Zinédine Zidane ont réalisé une prestation convaincante face à des timides anglais, mais le but de Mohamed Salah à l'extérieur pourrait peser lourd dans la balance. Cependant, le coach français a pu se féliciter de la performance de son attaquant Vinicius, auteur d'un doublé, et du comportement collectif de ses joueurs.

Vinicius donne l'avantage au Real Madrid

Avec deux buts au compteur, le Brésilien Vinicius a fait parler la poudre contre Liverpool. "Je me réjouis pour Vinicius. Il fait un travail fantastique, surtout défensivement, a souligné l'entraîneur du Real Madrid. On sait le joueur que c'est quand il a de l'espace, par exemple sur son premier but. Il lui manquait un but, donc aujourd'hui (mardi) ses deux buts vont lui procurer beaucoup de confiance, à lui et à toute l'équipe. Il le mérite. Je ne sais pas si cela a été son meilleur match, mais marquer deux buts dans un quart de finale de Ligue des champions..." Un déclic au plus haut plan pour Vinicius ? Zinédine Zidane veut y croire.

Liverpool aura du pain sur la planche au retour

Cette victoire vient aussi récompenser le travail d'un groupe madrilène au seil duquel les plans ont dû être changé, à cause du test positif au Covid de Raphaël Varane, quelques heures avant le choc entre les deux grands d'Europe. "On n'a pas changé le schéma défensif, on a juste remplacé Rafa (Varane) par Mili (Eder Militao). Ce n'est pas facile pour lui, mais on s'était préparé à ce genre d'éventualités et on l'a encore prouvé ce soir (mardi). Après, on n'a encore rien gagné. On est content de ce que l'on a fait, mais on va continuer à se battre. Je crois que cette équipe n'a pas de limite, ce sont des joueurs qui ont déjà gagné énormément mais ils en veulent toujours plus, ça montre le caractère qu'ont ces joueurs." Pour Zinédine Zidane, sur la sellette cet hiver, l'objectif est clair : remporter une nouvelle Ligue des champions avec le Real Madrid, maintenant bien lancé après une phase de poule très serrée.