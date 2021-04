PSG Mercato : Pochettino tient une belle solution à 12M€ !

Publié par JEAN-LUC D le 07 avril 2021 à 13:00

Depuis le départ de Thiago Silva à Chelsea l’été dernier, le PSG est toujours à la recherche d’un défenseur central supplémentaire. Aux dernières nouvelles, Mauricio Pochettino, l’entraîneur du club de la capitale, aurait glissé un nom à ses dirigeants.

Mauricio Pochettino veut piocher en Premier League

Après huit années passées sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Thiago Silva a été prié de faire ses valises à l’issue de la saison dernière, faute d’accord avec Leonardo pour une prolongation de son contrat qui s’achevait le 30 juin 2020. Depuis, le directeur sportif des Parisiens est activement en quête d’un nouveau défenseur afin de pallier l’absence de l’ancien capitaine des Rouge et Bleu. Si le nom de Sergio Ramos, en fin de contrat au Real Madrid, est régulièrement associé au PSG depuis plusieurs mois, Mauricio Pochettino et ses dirigeants auraient également des vues sur d’autres cieux.

Après six saisons en Angleterre, le technicien argentin connaît bien la Premier League et aimerait bien y trouver celui qui pourrait venir soulager Marquinhos et Presnel Kimpembe la saison prochaine. D’après le média Don Balon, le successeur de Thomas Tuchel aurait ainsi jeté son dévolu sur un pensionnaire de Manchester United. L’affaire serait d’autant plus intéressante qu’il ne faudra débourser que 12 millions d’euros pour la conclure.

Eric Bailly au PSG la saison prochaine ?

Mécontent de son temps de jeu sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer, l’international ivoirien Eric Bailly réfléchirait en ce moment à la perspective d’un départ à l’issue de l’exercice en cours. À un an de la fin de son engagement avec les Red Devils, le défenseur de 26 ans souhaiterait s’offrir un nouveau challenge dans un club où il pourra jouer les premiers rôles.

L’idée d’un transfert au Paris SG cet été pourrait donc lui plaire. Et Don Balon ajoute à ce sujet que des discussions pourraient même être entamées entre le clan Eric Bailly et la direction parisienne. Arrivé en 2016 pour 38 millions d’euros, l’ancien joueur de Villarreal pourrait découvrir la Ligue 1 la saison prochaine. Auteur de 100 rencontres toutes compétitions avec Manchester United, le champion d'Afrique 2015 pourrait être une belle prise pour le champion de France en titre.

Affaire à suivre…