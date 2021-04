Bayern Munich PSG : Les équipes de départ sont connues !

Publié par JEAN-LUC D le 07 avril 2021 à 20:49

Une heure avant le début du quart de finale aller de Ligue des Champions, le Bayern Munich et le PSG viennent de dévoiler les compositions officielles de Hansi Flick et Mauricio Pochettino.

Deux surprises confirmées dans le onze du PSG

Comme annoncés par L’Équipe et RMC Sport, Julian Draxler et Colin Dagba sont effectivement dans le onze de départ du Paris Saint-Germain, face au Bayern Munich. En l’absence de Marco Verratti, testé positif au coronavirus, et Juan Bernat, blessé, Mauricio Pochettino Pochettino a effectué quelques changements dans sa composition d’équipe pour défier le champion de Bundesliga ce soir à l’Allianz Arena.

Si Moise Kean était pressenti pour accompagner Neymar et Kylian Mbappé sur le front de l’attaque parisienne, c’est finalement le milieu offensif allemand Draxler qui a été préféré par le technicien argentin. L’ancien attaquant de la Juventus Turin étant physiquement trop juste pour tenir son poste devant l’ogre bavarois.

Ce choix de privilégier Draxler à Kean « s'est joué sur un aspect physique. Kean revient de la Covid-19, c'était il y a quelques jours et le retour n'a pas forcément été concluant physiquement ces derniers jours à l'entraînement. Et on a estimé, même s'il faudra confirmer que ce n'était pas une erreur dans quelques heures, que Draxler pouvait prétendre à être physiquement à 100% ce soir alors que ce n'était pas forcément le cas de Kean », a notamment expliqué le journaliste Mohamed Bouhafsi de RMC Sport.

Pochettino s'explique pour Mbappé en pointe !

Mauro Icardi étant blessé et forfait pour cette rencontre, c'est Kylian Mbappé qui va tenir la pointe de l'attaque du Paris SG. Au micro de RMC Sport, Pochettino a expliqué son choix.

« Kylian a joué de nombreuses rencontres ces derniers temps, on préfère donc le mettre en pointe. Il sera ainsi le premier à attaquer la ligne défensive adverse, et il aura moins à courir dans les espaces. Théoriquement, les entraîneurs tentent d'anticiper comment un match va se dérouler, on pense qu'il sera efficace à cette position et qu'il va permettre à l'équipe d'avoir un bon rendement pour obtenir la victoire », a confié l'ancien coach de Totenham.

Les compositions d'équipes officielles :

Bayern : Neuer (cap) - Pavard, Süle, Alaba, L.Hernandez - Goretzka, Kimmich - L.Sané, T.Müller, Coman - Choupo-Moting.

PSG : K.Navas - Dagba, Marquinhos (cap), Kimpembe, A.Diallo - I.Gueye, D.Pereira - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappé.