PSG : Kylian Mbappé, un ego qui doit le mener au plus haut ?

Publié par Matthieu le 07 avril 2021 à 14:30

Le PSG joue une partie de son avenir en Ligue des champions ce mercredi soir (21h), sur la pelouse de l'Allianz Arena, contre le Bayern Munich. Les joueurs de Mauricio Pochettino seront privés notamment de Marco Verratti, positif au Covid-19, mais pourront compter sur Neymar et Kylian Mbappé. Critiqué parfois pour son égoïsme, Kylian Mbappé l'est aussi pour son ego. Il s'était d'ailleurs épanché sur le sujet récemment, mais est-ce vraiment un mauvais trait de caractère ?

Kylian Mbappé assume son ego

Kylian Mbappé va avoir un grand rôle à jouer pour le PSG ce mercredi soir à Munich. Décisif sur la pelouse du Camp Nou contre le Barça avec un triplé en huitième de finale aller, le Parisien est attendu face aux Allemands. Critiqué pour son ego, Kylian Mbappé avait répondu aux critiques. "Avoir de l’ego, bien sûr que c’est important parce que, quand vous êtes dans le dur, personne d’autre que vous-même ne va vous pousser, avait expliqué linternational français. Il faut se persuader que vous êtes capable de faire de grandes choses. À chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur et pourtant j’ai joué sur des terrains où il y avait Messi et Cristiano Ronaldo."

De grandes ambitions pour le joueur du PSG

Pour l'ancien rugbyman Vincent Moscato, désormais sur RMC, ce trait de caractère est important et propre aux champions. "L’ego, c’est la première porte qui déboule sur le courage. Pour être le meilleur, il faut assumer, être ambitieux sans être dans l’orgueil. L’ego doit aider à grandir, mais pas l’inverse. Mbappé veut toujours aller plus haut. En fait, il met un nom sur de l’ambition. On dit c’est l’égo, mais ce n’est pas que ça. Ce n’est pas mal vu ce qu’il dit. C’est juste qu’ils ne savent pas faire la différence entre l’ego et le boulard. Ce qui n’est pas bien, c’est l’égoïsme, c’est le fait de ne penser qu’à sa gueule… L’ego, c’est dur à définir. Parfois, les types sont prétentieux. Lui, il explique cela plus gentiment en disant qu’il a de la volonté. Il assume, et c’est plutôt pas mal." Et pour mener à bien de grandes ambitions, c'est un aspect qui peut se révéler déterminant pour le joueur du PSG, promis par beaucoup à un futur Ballon d'Or.