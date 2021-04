PSG - Bayern : Pas d'enflammade pour Paris après Munich

Publié par Ange A. le 08 avril 2021 à 00:45

Le PSG s’est imposé (2-3) mercredi à l’Allianz Arena contre le Bayern Munich. Les Parisiens ont exprimé leur satisfaction après ce précieux résultat ramené d’Allemagne. Ils restent néanmoins sur leurs gardes en vue du retour au Parc des Princes.

Porté par Mbappé, le PSG prend l’avantage sur le Bayern

Le Paris Saint-Germain s’est fait peur mercredi sur la pelouse du Bayern. Alors qu’il menait (0-2), le PSG a fini par l’emporter trois buts contre deux sur la pelouse du champion d’Europe en titre. Un but de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, a permis au club francilien de s’adjuger le quart de finale aller entre les deux équipes. Désigné homme du match, l’attaquant parisien est satisfait du résultat acquis dans la douleur. « Oui c’est une super performance collective avant tout, je bénéficie du super travail collectif. On est qu’à la mi-temps, on a souffert, mais on a souffert en équipe. On n’a pas à rougir, on a été solide, on leur a fait mal sur nos point forts. On rentre à Paris avec le sourire. On ne doit pas négliger le match face à Strasbourg », a prévenu le numéro 7 parisien au micro de RMC Sport.

Pochettino sur ses gardes pour le retour à Paris

Comme Kylian Mbappé, son entraîneur est satisfait de cette victoire contre le Bayern. Le coach du PSG a fait part de sa fierté après la rencontre. « Je suis content du résultat, de l’attitude de l’équipe qui s’est retrouvée dans des situations difficiles contre la meilleure équipe d’Europe. Il faut féliciter les joueurs pour leur sens du sacrifice », a confié Mauricio Pochettino. Le technicien argentin reste néanmoins prudent pour le retour au Parc des Princes. « Il nous reste encore un match, 90 minutes à jouer, le résultat aller est favorable mais le retour sera difficile on le sait », a poursuivi le tacticien. Il espère maintenant réaliser « une meilleure performance » à domicile que celle contre le FC Barcelone au tour précédent.

Titulaire contre le Bayern, Julian Draxler estime également que tout reste à jouer pour le PSG. Le milieu allemand s’attend encore à vivre une rencontre difficile mardi prochain. « Ça va être très difficile encore. À chaud, c’est difficile d’en parler. On est KO, on va rentrer à Paris, analyser tout ça calmement, et préparer un plan », a déclaré le milieu parisien. Préféré à Thilo Kehrer contre le Bayern, Colin Dagba a salué la solidarité des siens contre le club allemand. « On a été solidaire même avec la sortie de Marqui. Ça ne nous a pas déstabilisés. Même s’ils sont revenus à 2-2, on a réussi à marquer le 3-2. Ça a montré la force du collectif ce soir », s’est satisfait le latéral francilien. Reste maintenant à savoir si les Parisiens auront encore le sourire au soir du 13 avril.