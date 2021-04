PSG : Un exploit parisien à ne surtout pas minimiser

Publié par Matthieu le 08 avril 2021 à 11:35

Le PSG a fait forte impression en s'imposant sur le terrain du Bayern Munich, mecredi, en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Les joueurs de Mauricio Pochettino ont rempli de belle manière la première part de leur contrat, malgré plusieurs absences et les blessures en cours de match de Marquinhos et Diallo. De quoi porter leurs ambitions vers le dernier carré, mais méfiance, il reste un match retour au Parc des Princes et les deux clubs ne sont qu'à la mi-temps de cette double confrontation.

Le PSG prend une belle option

Et comme à son habitude après une belle performance européenne, Nasser al-Khelaïfi s'est exprimé au micro de RMC. "C’est une victoire importante dans l'histoire du club. Nous gagnons à l'extérieur, ici à Munich (3-2), malgré plusieurs blessures de notre côté. Nous avons fait du très bon travail, mais ce n'est pas encore fini, ce n'était que la première période, il y a la deuxième à disputer chez nous au Parc des Princes la semaine prochaine. On voudra gagner aussi, c'est très important pour nous. Nous avons de plus en plus d'expérience dans cette compétition, nos joueurs aiment jouer ces matches, nous avons montré que nous étions une grande équipe. Je suis très fier des joueurs et du staff, parce qu'ils ont fait un grand match. Mais on n'oublie pas qu'il reste le match retour à disputer", a tenu à préciser le président du PSG.

Pochettino fier de ses joueurs

Son entraîneur, Mauricio Pochettino, pouvait se satisfaire de ce nouveau très beau coup après le succès en huitièmes de finale aller sur le FC Barcelone au Camp Nou. "Je crois que nous avons été une équipe solide, solidaire, combative, avec un superbe état d'esprit. Marquer trois buts ici, dans ce stade difficile, contre une très belle équipe, n'est pas donné à tout le monde et à ce titre, les joueurs méritent du crédit par rapport à cette performance." Et l'Argentin n'avait qu'un mot à dire aux Parisiens : "Bravo ! Je les ai félicités par rapport à l'effort qu'ils fournissent dans une situation délicate. On doit s'adapter de façon quotidienne et constante. Tous les joueurs sont confrontés à un calendrier chargé, pas seulement les nôtres d'ailleurs." Paris a maintenant la voie ouverte vers les demi-finales !