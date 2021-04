PSG - Bayern Munich : Lothar Matthäus prévient déjà Pochettino

Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2021 à 19:45

Lothar Matthäus, l’ancienne gloire du Bayern Munich, ne digère pas la défaite des hommes de Hansi Flick face au PSG (2-3), mercredi soir à l’Allianz Arena. Le champion du monde 1990 a même déjà lancé le quart de finale retour de la Ligue des Champions entre les deux équipes, mercredi au Parc des Princes.

Lothar Matthäus prédit l’enfer au PSG !

Dans la douleur, le Paris Saint-Germain a su être suffisamment costaud pour aller terrasser l’ogre bavarois sur ses installations de l’Allianz Arena. Un exploit salué par plusieurs observateurs. Mais pour Lothar Matthäus, cette victoire du PSG ne signifie pas forcément que le champion d’Allemagne est déjà éliminé de la course à la C1 2020-2021. Bien au contraire, l’ancien capitaine de la Mannschaft pense que la joie des hommes de Mauricio Pochettino pourrait être de courte durée puisque l’équipe de Hansi Flick va prendre le dessus le mardi prochain au Parc des Princes et se qualifier pour la demie-finale.

« Lewandowski a probablement dû mordre son canapé à la maison et regretter de ne pas être là. Le Bayern a eu tellement d'occasions qu'ils ont laissées passer misérablement. Mais cela reste un grand match, une promotion pour le football. Le Bayern a dominé, mais le PSG a simplement été plus efficace. Et Mbappé a de nouveau montré sa classe mondiale. Le Bayern Munich n'a plus la qualité qu'il avait l'an dernier. Bouna Sarr, Marc Roca et Douglas Costa, ce ne sont pas des joueurs du Bayern. Mais je pense que le Bayern a une grande chance de passer au match retour. Paris doit passer une très bonne journée, mais vous n'aurez pas cette chance la prochaine fois », a prévenu le consultant sportif au micro de Sky Germany.

Même si rien n’est encore fait après le match de mercredi, il faut tout de même reconnaître que la bande à Neymar et Kylian Mbappé a pris une belle option en vue du match retour. Sans compter que le Bayern devra composer avec d’importants forfaits pour le déplacement à Paris.

Un Bayern Munich diminué face au PSG ?

Déjà privé de son meilleur atout offensif, Robert Lewandowski, pour la double confrontation, le Bayern Munich va également se passer de Niklas Süle pour le match retour contre le PSG prévu mardi. Lucas Hernandez et Leon Goretzka sont aussi incertains, autant de mauvaises nouvelles pour le club allemand. Du côté du Paris Saint-Germain, Pochettino pourrait aussi faire sans son capitaine Marquinhos, touché aux adducteurs à Munich.