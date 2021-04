PSG Mercato : 55M€, Leonardo vise un gros calibre !

Publié par JEAN-LUC D le 10 avril 2021 à 06:00

Depuis le départ de Thiago Silva à Chelsea l’été dernier, Leonardo, directeur sportif du PSG, cherche à recruter un nouveau défenseur central afin de combler le vide laissé par le Brésilien. Aux dernières nouvelles, le club parisien serait sur les rangs pour un coup d’envergure à 55 millions d’euros.

Stefan De Vrij au PSG la saison prochaine ?

Outre Sergio Ramos dont le contrat au Real Madrid expire le 30 juin prochain, le Paris Saint-Germain aimerait bien mettre la main sur un défenseur central de classe mondiale à la faveur du mercato estival. Il faut dire qu’après avoir laissé filer son ancien capitaine Thiago Silva, parti libre à Chelsea, les décideurs parisiens n’ont pas pu convaincre un nouvel élément pour venir renforcer le groupe de Mauricio Pochettino. Une erreur que Leonardo aimerait bien corriger à la fin de la saison en cours.

Et d’après les toutes dernières informations divulguées par le Corriere dello Sport,Leonardo serait très actif sur une piste menant à l’Italie. En effet, le patron du recrutement des Rouge et Bleu se serait reproché de l’entourage de Stefan de Vrij pour connaître ses intentions pour l’avenir. Arrivé libre en 2018, l’ancien défenseur de la Lazio Rome est un titulaire indiscutable avec l’Inter Milan. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, l’international néerlandais devrait rencontrer ses dirigeants pour évoquer une prolongation en fin de saison.

Leonardo, lui, manoeuvrerait aux côtés de Mino Raiola, l’agent du joueur de 29 ans, afin qu’il accepte de rejoindre les rangs du PSG pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu’en 2025. Mais l’affaire serait encore loin d’être bouclée selon le média transalpin.

Grosse bataille à venir pour Stefan De Vrij ?

Tutomercato a lui aussi confirmé l’information du Corriere dello Sport et assure que le PSG n’est pas seul sur ce coup. Le média sportif ajoute toutefois que si une offre exceptionnelle peut faire changer d’avis à la direction de l’Inter, qui n’est pas vraiment vendeur, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi devront compter avec la rude concurrence de Liverpool et Manchester United dans ce dossier. Manchester City serait même aussi sur les rangs pour tenter de s’offrir les services de Stefan De Vrij.

Auteur de solides prestations depuis son arrivée à l’Inter Milan, Stefan De Vrij pourrait former un excellent duo avec Marquinhos. Une arrivée qui pourrait aussi pousser Presnel Kimpembe sur le banc.