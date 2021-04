PSG : Le plan de Mauricio Pochettino contre le RC Strasbourg

Publié par ALEXIS le 10 avril 2021 à 11:33

Avec la victoire 0-2 du LOSC face à Metz hier vendredi, le PSG est sous pression avant le match contre le RC Strasbourg. Cependant, Mauricio Pochettino a un plan pour éviter d'être distancé par Lille OSC dans la course au titre.

PSG : Pochettino a « une stratégie face à Strasbourg »

Le PSG a désormais 6 points de moins sur le LOSC, actuel leader du championnat français de football. Vainqueur lors du match contre les Parisiens (1-0) la semaine dernière, les Lillois ont enchaîné un deuxième succès face au FC Metz hier vendredi. Le club de la capitale se retrouvent donc sous pression avant son match contre le RC Strasbourg.

Mauricio Pochettino a indiqué en conférence de presse d’avant-match que son équipe s’est préparée au choc. « Le RCSA est une équipe qui joue physique, mais nous devons être attentifs et faire en sorte de mettre l'équipe la plus fraîche possible pour pouvoir répondre au défi », a-t-il annoncé.

Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain « pense à une stratégie qui permettait à ses joueurs d'évoluer à leur meilleur niveau face à Strasbourg, pour pouvoir relever ce défi physique et tactique ».