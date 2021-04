LOSC : Stratégies de Galtier contre le PSG, Monaco et l’OL

Publié par ALEXIS le 10 avril 2021 à 18:37

Le Lille LOSC a consolidé sa place de leader de la Ligue 1 grâce à sa victoire 0-2 face au FC Metz. Avec une avance provisoire de 6 points, l’équipe de Christophe Galtier est quasiment assurée de finir sur le podium en fin de saison. Pour le titre de champion, le coach des Lillois sait comment maintenir la cadence dans ce sprint final.

L'avance de Lille LOSC en attendant ses concurrents

Après la défaite infligée au PSG la semaine dernière (0-1), le LOSC s’est imposé face au FC Metz (0-2), vendredi soir. Le leader lillois a dès lors 6 longueurs d’avance sur son dauphin parisien qui affronte le RC Strasbourg ce samedi (17h). Engagés dans la course au titre avec Lille OSC, l’AS Monaco (3e) et l’OL (4e) ont respectivement 7 et 8 points de retard sur le premier du championnat avant leur match contre le Dijon FCO et Angers SCO ce dimanche. Évidemment Paris, Monaco et Lyon sont contraints de prendre des points lors de cette 32e journée de Ligue 1 afin de rester au contact de Lille.

Galtier ou comment garder "un état d'esprit"

Quant à Christophe Galtier, il sait ce qu’il faut à son équipe pour finir championne de France 10 ans après son dernier sacre. « On a été réaliste dans les deux surfaces (contre Metz). Nous devons garder cet état d'esprit, multiplier les efforts les uns auprès des autres et ainsi être à notre meilleur niveau pour gagner les prochains matchs », a-t-il exigé à ses joueurs, tout en les prévenant du danger du relâchement : « on ne devra pas être moyen pendant 25-30 minutes, car cela pourrait nous jouer des tours ».

Avec seulement 19 buts concédés en 32 matchs de Ligue 1, le LOSC a la meilleure défense du championnat. Toutefois, cela ne saurait être suffisant pour être sacré champion. « Être la meilleure défense c'est important, mais il faudra améliorer notre jeu, gommer la précipitation, être plus juste dans nos transitions », a demandé le coach des Dogues.