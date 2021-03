LOSC : Course pour le titre de champion, Lille OSC mal barré

Publié le 25 mars 2021 à 00:45

Le LOSC n’est plus leader de la Ligue 1, mais est toujours en course pour le titre de champions de France 2021, à 8 journées de la fin du championnat. Daniel Riolo, lui, voit mal l’équipe actuelle de Christophe Galtier finir à la première place en mai.

Le LOSC « défaillant et dans une période critique »

Le LOSC est désormais 2e de Ligue 1 après sa défaite contre le Nîmes Olympique (1-2), dimanche dernier, au stade Pierre Mauroy. Les Lillois ont du coup été doublés par le PSG qui s’est imposé à l’OL, un autre concurrent direct dans la course pour le titre, au Groupama Stadium (4-2). La lutte entre les quatre équipes (l’AS Monaco y compris) en tête reste très serrée, car elles se tiennent à 4 points. Les Parisiens et les Dogues ont chacun 63 points, les Gones en ont 60 et les Monégasques sont 4es avec 59 points. Leader depuis janvier 2021, le LOSC a aligné des contre-performances lors de ses derniers matchs. Or, c’est dans la dernière ligne droite de la saison que l’équipe de Christophe Galtier devrait prendre le maximum de points, car cette période-là est décisive pour le titre.

Dans son analyse dans l'After Foot, Daniel Riolo estime que Lille n’est plus aussi déterminé à remporter la L1 que lors de la première moitié de la saison. « Quand l’avant-dernier gagne le premier, ça ne va pas… le LOSC est défaillant. La période est critique », a-t-il fait remarquer sur RMC Sport. De l’avis du chroniqueur, « ça devient problématique le bilan pour les Lillois », car « ils ne sont pas bons en 2021 ». « Être fort sur la première partie de la saison, c’est bien, mais souvent, ce n’est pas suffisant. En général, c’est à partir de début mars qu’on tire le bilan d’ambitions », a indiqué Daniel Riolo, pour qui : « Christophe Galtier change souvent ses joueurs, mais n’arrive plus à trouver la bonne formule ».

Pour finir, le journaliste sportif a tiré une conclusion hâtive. « Soit les mecs sont en train de se faire dessus en voyant la dernière ligne droite, champion pas champion, podium ou pas […] Le coach du LOSC ne s’en sort plus… Ils ont (pourtant, ndlr) un titre à aller chercher. C’est dommage », a-t-il laissé entendre sur la radio.

Les attaquants de Lille OSC moins efficaces

Pour récapituler, le club nordiste a gagné un seul de ses 5 derniers matchs en championnat, pour 2 nuls et 2 défaites. Soit seulement 5 points pris sur 15points possible. En d’autres termes, il a perdu 10 points dans la course avec le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais et l’ASM, entre le 28 février et le 23 mars. Pendant les 5 matchs en question, Lille a marqué 2 petits buts et en a concédé 8. Des buts inscrits par le défenseur central José Fonte (face au RC Strasbourg) et le milieu de terrain Xeka (contre Nîmes). « À part Burak Yilmaz, tous les attaquants sont défaillants. Avant, tous semblaient pouvoir être des titulaires. Mais là, ce n’est plus le cas », a constaté Riolo. À noter que l’attaquant turc est le meilleur buteur des Dogues avec 11 buts et 4 passes décisives en 25 matchs disputés, toutes compétitions confondues. En L1, il compte 9 buts, soit le même nombre que l'autre recrue estivale, Jonathan David.







Par ALEXIS