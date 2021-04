PSG Mercato : Revirement spectaculaire pour Kylian Mbappé ?

Publié par JEAN-LUC D le 11 avril 2021 à 11:38

Quel avenir pour Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG ? Annoncé sur le départ pour le Real Madrid par la presse espagnole, le buteur parisien est déjà le gros dossier du mercato estival.

Kylian Mbappé encore loin du Real Madrid ?

Pour plusieurs médias espagnols, la messe est déjà dite pour l’avenir de Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain devrait perdre son virevoltant attaquant de 22 ans au prochain marché des transferts. Le joueur offensif venu de l’AS Monaco en 2017, contre un chèque de 180 millions d’euros, aurait informé sa direction de son envie d’aller voir ailleurs, notamment du côté de Santiago Bernabeu. Soi-disant déterminé à signer au Real Madrid, le natif de Bondy aurait refusé les 25 millions d’euros annuels de rémunération proposés par Nasser Al-Khelaïfi (le président du club parisien) et Leonardo (le directeur sportif). Une prolongation jusqu’en 2026 était espérée par les dirigeants du principal club de football de la capitale française.

À un an de la fin de son actuel contrat, le champion du monde 2018 a toutes les cartes entre ses mains en ce qui concerne son avenir. À Madrid, Florentino Pérez serait disposé à offrir 150 millions d’euros au PSG en plus d’un joueur inclus dans la transaction. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations à six journées de la fin du championnat, l’international tricolore semble proche de faire ses valises à la fin de la saison prochaine.

Du côté du Paris Saint-Germain, les dirigeants se seraient eux aussi lancés à la recherche du probable successeur de Mbappé. Cependant, d’après les dernières informations de la presse hexagonale, le dossier Mbappé pourrait réserver une énorme surprise aux Madrilènes dans quelques mois.

Kylian Mbappé finalement prolongé au PSG ?

Kylian Mbappé serait en réalité encore très loin d’un départ du Paris SG. En effet, Saber Desfarges annonce très clairement que la tendance actuelle concernant l’avenir du Golden Boy 2017 pencherait plus pour une prolongation de contrat au PSG.

« Kylian Mbappé qui reste au PSG, la donne prend de l’épaisseur. Les positions du PSG et de Mbappé se sont rapprochées ces derniers jours. Pas d’accord, mais les négociations avancent bien. À l’instant T, la tendance est à une prolongation et non à un départ au Real Madrid », a écrit le journaliste spécialisé de Téléfoot sur les réseaux sociaux. Une très bonne nouvelle pour les supporters parisiens et l’ entraîneur Mauricio Pochettino, opposé au transfert du tricolore.

Affaire à suivre…