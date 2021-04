PSG LDC : La compo de Pochettino face au Bayern dévoilée

Publié par JEAN-LUC D le 13 avril 2021 à 19:12

Quelques heures avant le quart de finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, le onze de départ de l’entraîneur Mauricio Pochettino a déjà fuité dans la presse. Et visiblement, l’entraîneur du club parisien n’a effectué aucun changement majeur.

Le PSG avec Dagba et sans Verratti

D’après les derniers échos des médias franciliens RMC Sport et L’Équipe, Mauricio Pochettino va aligner la même équipe de départ que celle qui est allée créer l’exploit sur la pelouse du Bayern Munich la semaine passée, lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions. « Pas de surprises à attendre ce soir dans la composition de l'entraîneur Parisien. Le PSG devrait démarrer avec le même XI qu’à Munich, avec Paredes au milieu et Danilo défense pour pallier l’absence de Marquinhos », note le journaliste Loïc zanzi sur les réseaux sociaux.

Les quelques changements opérés par le coach du Paris Saint-Germain sont relatifs à la blessure de Marquinhos puisque c’est l’international portugais Danilo Pereira qui prendra sa place en défense centrale aux côtés de Presnel Kimpembe. De retour à l’entraînement, mais jugé trop juste par son entraîneur, Marco Verratti ne va pas débuter cette rencontre. Suspendu au match aller, l'Argentin Leandro Paredes va faire son retour au milieu de terrain et évoluer à la récupération avec Idrissa Gueye.

Pour le reste, Keylor Navas sera titulaire dans les buts, Colin Dagba et Abdou Diallo vont se charger des côtés de la défense parisienne. Devant, Angel Di Maria et Julian Draxler vont animer les ailes pour soutenir Neymar et Kylian Mbappé.

Le onze de Mauricio Pochettino face au Bayern

La composition probable du PSG contre le Bayern : Navas - Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo - Paredes, Gueye - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappé.