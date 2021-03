PSG : Leandro Paredes se confie sur ses débuts timides

Publié le 15 mars 2021 à 09:30

Cela pouvait ressembler à un flop mais les derniers mois montrent que les 48 millions d'euros déboursés pour le recruter n'étaient pas vains. Leandro Paredes est désormais un indiscutable aux yeux de Mauricio Pochettino et est revenu sur ses débuts compliqués avec l PSG.

Le fameux temps d'adaptation au PSG

Recruté à l'hiver 2019 en provenance du Zenit Saint-Petersbourg, Leandro Paredes n'était connu que par très peu de supporters du club parisien. Néanmoins, ils n'auront pas tardé avant de découvrir le personnage qu'est le milieu argentin. Combatif et n'hésitant pas à provoquer ses adversaires, l'ancien joueur de la Roma est rapidement rentré dans le coeur des fans du club parisien malgré quelques lacunes qui ont déplu notamment à Thomas Tuchel. Pourtant, le technicien allemand décida alors de le titulariser lors du Final 8 de Champions League, le natif de San Justo étant parfait dans l'entrejeu parisien aux côtés de Marquinhos, travaillant défensivement pour libérer Kylian Mbappé et Neymar.

Un dénouement heureux pour le milieu de 26 ans, qui est revenu sur ses débuts compliqués au micro du JDD : "L'adaptation n'a pas été simple. De l'extérieur, on n'imagine pas la difficulté de s'intégrer à un groupe déjà en place. Les gens critiquent sans savoir, regrette Paredes. Ceux qui ont parlé d'échec à propos de mon transfert ont commis une injustice. "

Pochettino lui donne encore plus de confiance

Des performances qui ont permis à l'international argentin d'être un titulaire indiscutable au début de la saison 2020-21 sous Thomas Tuchel mais aussi sous Mauricio Pochettino. Avec l'ancien entraîneur de Tottenham, Paredes est la tour de contrôle de la formation francilienne et son compatriote lui rend bien en réalisant de grandes performances, à l'instar de celle qu'il a réalisé lors du huitième de finale de Champions League. Un aboutissement pour l'ancien joueur d'Empoli, qui a tenu à remercier son entraîneur : "Aujourd'hui, le nouvel entraîneur me donne beaucoup de confiance et de liberté pour jouer. Avec lui, je joue mon jeu. Ces derniers temps, je suis à l'aise et j'apporte davantage." Des propos encourageants et qui montrent que Paredes aura à coeur de faire gagner le PSG et son entraîneur en Champions League, en Ligue 1 mais aussi en Coupe de France.













Par Chemssdine