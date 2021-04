ASSE Mercato : 5M€, Claude Puel tente un gros coup à l’Inter

Publié par JEAN-LUC D le 14 avril 2021 à 19:11

Désormais éloignée de la zone de relégation, l’ ASSE peut déjà penser à la saison prochaine. En quête de renfort défensif, Claude Puel, l’entraîneur du club stéphanois, s'intéresse à un joueur de l’Inter Milan estimé à 5 millions d’euros.

Mercato ASSE : Andreaw Gravillon vers l’ AS Saint-Etienne ?

Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, Andreaw Gravillon n'est pas encore situé sur son avenir au FC Lorient. Toujours à la recherche d’un nouveau défenseur central pour pallier le départ de Wesley Fofana à Leicester City, les recruteurs de l’AS Saint-Étienne ont flashé sur le profil du joueur de 23 ans. Auteur de solides prestations sous le maillot du FC Lorient, l’ancien défenseur de l’US Créteil-Lusitanos est apprécié par l’entraîneur stéphanois Claude Puel.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Inter Milan, le natif de Pointe-à-Pitre ne rentrerait pas dans les plans d’Antonio Conte. La direction du club lombard devrait donc le placer sur le marché des transferts foot cet été. Et selon les informations de Tuttomercatoweb, l’ ASSE peut faire une offre à l’Inter Milan pour tenter de récupérer Andreaw Gravillon.

Andreaw Gravillon répond à l’intérêt de l’ ASSE

Annoncé dans le viseur de l’AS Saint-Étienne pour son mercato estival, Andreaw Gravillon ne ferme aucune porte pour son avenir. Conscient du fait qu’il n’a pas sa place à l’Inter d’Antonio Conte, le joueur de Christophe Pélissier est prêt à à envisager tous les cas de figure pour trouver un projet sportif capable de le relancer.

« J’ai toujours cherché à arriver le plus haut possible. Lorient, c’est un club auquel je tiens énormément. On est en train de réaliser un parcours incroyable, on fait quelque chose d’exceptionnel. Je vous rappelle qu’en janvier, on avait 15 points. Personne n’aurait imaginé une pareille remontée. Alors, se projeter plus loin… C’est une situation qu’on étudiera en fin de saison, avec tout le monde. Des contacts avec d'autres clubs ? Je laisse les gens parler. J’essaie de faire mes matches. On fera les comptes à la fin de la saison », a déclaré le Guadeloupéen dans une interview accordée à Foot Mercato.

Titulaire indiscutable chez les Merlus, Gravillon aura donc une décision à prendre dans quelques mois.