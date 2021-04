Stade Rennais : Flavien Tait file des tuyaux contre Angers

Publié par ALEXIS le 15 avril 2021 à 23:05

Ancien joueur d’Angers SCO, Flavien Tait a filé des renseignements au Stade Rennais FC sur leur prochain adversaire en Ligue 1. Les Rennais se déplacent au stade Raymond Kopa pour affronter les Angevins, lors de la 33e journée de Ligue 1, samedi (à 12h45).

Stade Rennais : Flavien Tait briefe ses coéquipiers sur SCO

Le Stade Rennais FC est en course pour une place en Ligue Europa. Présent en conférence de presse pour évoquer le match contre Angers SCO, Flavien Tait a montré le piège à éviter par ses coéquipiers en Anjou. Selon lui il ne faut pas être obsédé par la 5e place qualificative pour la coupe d’Europe. « C’est un objectif forcément, mais il ne faut pas se focaliser sur ça, parce qu’après on va finir par déjouer. Le mieux, c’est d’abord d'être performant et après de prendre les points. On fera les comptes à la fin de la saison », a recommandé le milieu de terrain du SRFC.

Ayant défendu les couleurs angevines entre de 2016 à 2019, le joueur de 28 ans sait à quoi s’attendre contre le Sporting Club de l’Ouest. « Oui, je sais comment elle fonctionne, comment elle travaille et je sais que ce genre de matches sont compliqués parce que c’est une équipe qui défend beaucoup, qui ne lâche rien et qui essaie de concéder le moindre d’occasion possible. Il y a encore beaucoup de joueurs que je connais, tous les cadres du vestiaire qui m’ont accueilli quand je suis arrivé sont encore là », a prévenu Flavien Tait.

Le milieu de terrain rassure sur sa forme

Blessé à la cheville et absent un mois et demi (de la mi-janvier à la fin de février 2021), le N°20 du Stade Rennais est revenu progressivement à son meilleur niveau. Il assure que cette blessure au pied n’est qu’un mauvais souvenir. « Je me sens bien parce que j’ai repris du temps de jeu, ça amène de la confiance, du rythme, donc les sensations reviennent forcément, je suis épanoui sur le terrain », a-t-il rassuré avant le match contre Angers SCO. À noter que Rennes est 7e avec 48 points, tandis que les Scoïstes sont 11es avec 41 points, à 6 journées de la fin du championnat.