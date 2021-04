PSG Man City : LdC, qui est le favori de cette demi-finale ?

Publié par ALEXIS le 17 avril 2021 à 16:10

À quelques jours du match aller entre le PSG et Manchester City en demi-finale de l’UEFA Champions League, deux anciens joueurs, par ailleurs consultants sportifs, ont livré leur analyse sur la confrontation.

Le PSG « est favori » selon Emmanuel Petit

Après le FC Barcelone en 8e de finale, puis le Bayern Munich en quart de finale, le PSG affrontera Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions. Les deux clubs n’ont jamais gagné le trophée aux grandes oreilles et le convoitent âprement. Avant le premier rendez-vous entre ces deux grands d’Europe (le 28 avril), Emmanuel Petit et Jerôme Alonzo se sont prononcés sur la confrontation. Selon le premier, le Paris Saint-Germain « est favori ». Il estime aussi que « que City est moins impressionnant collectivement que le Bayern Munich ».

Les Bavarois « ont un jeu plus ronronnant, un jeu de handballeurs où l’on essaie d’endormir l’adversaire … », d’après l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco et de Chelsea, sur RMC Sport. En conclusion, le consultant pense que si le PSG réussit « à contrôler les zones de prédilection de Kevin De Bruyne, il « enrayerait la machine offensive de City ».

Alonzo, « il y a les ingrédients pour vivre une épopée »

Ancien gardien de but du Paris SG (2001-2008), Jerôme Alonzo a confié ses commentaires au journal Le Parisien. Il assure que les conditions sont réunies pour voir le club de la capitale sur le toit de l’Europe, après la finale perdue contre le Bayern en août 2020. « Il y a les ingrédients pour vivre une épopée, ça c’est certain », a-t-il lâché. L’ex-portier est certain qu’après avoir éliminé le Barça, puis le Bayern, l’équipe de Mauricio Pochettino « coche les cases » pour l’instant, pour succéder au club allemand.