OL - LOSC : Course au titre, des indices sur le match décisif

Publié par ALEXIS le 19 avril 2021 à 15:45

L’ OL et le LOSC s’affrontent dans une confrontation directe pour la course au titre, dimanche (21h), en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Quatrième avec 3 points de retard sur son adversaire et leader, Lyon joue sa saison sur ce match décisif. Pour La Voix des Sports, Alain Perrin a décrypté la rencontre entre Lyonnais et Lillois.

OL - Lille OSC : « individualités lyonnaises contre collectif Lillois »

Le LOSC est toujours leader du championnat avant d’affronter l’ OL, malgré son match nul contre le Montpellier HSC (1-1), la semaine dernière. Lyon a 67 points (+ 33) et Lille OSC compte 70 points (+ 34). En cas de victoire au Groupama Stadium, les Lyonnais passeraient devant les Lillois, à la différence de buts. Mais les Gones ont-ils les moyens de faire chuter les irrésistibles Dogues ? L’équipe de Christophe Galtier n’a perdu que 3 matchs en championnat cette saison et a la meilleure défense avec seulement 20 buts concédés en 33 journées.

Dans son analyse sur le choc entre le LOSC et l’ Olympique Lyonnais, Alain Perrin évoque une opposition de deux styles de jeu et des atouts différents. « Lyon est une équipe capable de surprendre sur des fulgurances. Si elle joue à son véritable niveau, ça peut devenir très difficile pour Lille », a-t-il indiqué. « Certes, le LOSC a cette solidité collective et défensive, mais ça va être un match entre les individualités lyonnaises et le collectif Lillois », a estimé l’ancien coach du club rhodanien (2007-2008).

Memphis Depay, l'homme du match ?

Le coach de 34 ans « pense » que le meilleur buteur de l’ OL, Memphis Depay, « peut être le détonateur s’il est dans le bon état d’esprit ». Toutefois, Alain Perrin affirme que Lille est « capable de gérer » les Lyonnais comme il « l’a fait contre le Paris SG (1-0) » au Parc des Princes. Notons que l'attaquant néerlandais est l'actuel 2e meilleur buteur de la L1, avec 18 buts et 9 passes décisives en 33 matchs disputés, derrière Kylian Mbappé (23 buts en 28 matchs joués). Rappelons que les équipes de Rudi Garcia et Christophe Galtier s'étaient neutralisées lors du match aller (1-1) au stade Pierre Mauroy, le 1er novembre 2020.