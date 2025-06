Monaco – Barça : Un nouveau dossier brûlant après Ansu Fati

Le mercato estival continue de battre son plein entre l’AS Monaco et le FC Barcelone. Après le dossier Ansu Fati qui n’a pas encore connu de dénouement, les deux clubs s’asseyent désormais autour d’un autre dossier chaud : le cas Vanderson.

Mercato : Barcelone relance l’AS Monaco pour Vanderson

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone et l’AS Monaco se retrouvent autour de la table des négociations pour tenter de trouver un accord commun concernant le transfert d’Ansu Fati. Les Monégasques ont soumis une première offre, que les Catalans ont rejetée sans tergiverser. Le club espagnol reste toutefois ouvert à un transfert sous forme de prêt, assorti d’une option d’achat estimée à plus de 30 millions d’euros.

Pour l’instant, l’AS Monaco n’a pas encore formulé de nouvelle offre. Parallèlement à ce dossier, les deux clubs discutent aussi d’un autre joueur : Vanderson. Arrière gauche de métier, il peut également évoluer comme piston ou ailier gauche. Il possède un profil complet pour s’imposer dans le couloir, que ce soit en défense ou en attaque. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le Brésilien de 23 ans suscite l’intérêt du FC Barcelone. Joan Laporta, président du Barça, et Deco, nouveau directeur sportif.

L’AS Monaco réclame 35 millions d’euros

D’après le média UOL, les Catalans ont fait part de leur intérêt pour Vanderson auprès de l’AS Monaco. Les négociations sont en cours entre les deux clubs à propos de ce dossier. Le FC Barcelone considère l’international brésilien comme un élément important pour renforcer le dispositif d’Hansi Flick et concurrencer Jules Koundé.

De leur côté, les Monégasques ne s’opposent pas au départ de Vanderson, mais réclament 35 millions d’euros pour libérer leur joueur. C’est le prix que devra payer le FC Barcelone pour s’attacher les services du natif de Rondonópolis. Avec ce nouveau dossier, les discussions pourraient s’accélérer pour l’AS Monaco concernant Ansu Fati.

