Mercato OM : L’incroyable pari de Pogba avec Marseille

Annoncé depuis des mois du côté de l’OM, Paul Pogba ne portera pas le maillot phocéen. Si le club marseillais a finalement renoncé, c’est l’AS Monaco qui tente aujourd’hui le pari risqué du retour de l’ancien international français. Pogba a notamment soumis des exigences auxquelles Marseille n’est pas prêt à céder.

Mercato OM : Marseille a hésité, Pogba a espéré

Longtemps, Paul Pogba a caressé l’idée d’un renouveau à Marseille. L’OM, en quête d’un milieu de terrain d’expérience et de caractère, s’est sérieusement penché sur le cas du champion du monde 2018 durant le dernier mercato hivernal.

Mais si le profil de l’ex-manchunien a suscité intérêt et réflexion en interne, les doutes persistants sur son état physique ont freiné l’enthousiasme olympien. À 31 ans et après deux saisons blanches (minées par les blessures et une suspension) le risque était trop élevé.

L’OM, engagé dans une phase de reconstruction et soucieux de préserver ses équilibres financiers, a fini par reculer. Le champion du monde 2018 voulait notamment le même privilège que Adrien Rabiot : être important dans un effectif engagé en Ligue des Champions.

Monaco tente le coup pour Pogba

Alors que l’Olympique de Marseille a préféré renoncer à cette piste, le milieu de terrain n’a pas l’intention de se décourager. Paul s’est tourné vers un autre prétendant ambitieux : l’AS Monaco. Le club de la Principauté, en quête de profondeur pour sa future campagne en Ligue des Champions, finalise actuellement les derniers détails de la venue du milieu tricolore.

Un choix audacieux, mais calculé : en terrain plus feutré que l’Orange Vélodrome, Pogba espère retrouver du rythme et surtout, de la visibilité. Comme Adrien Rabiot, qui a su redonner un second souffle à sa carrière en Italie, le joueur de 31 ans vise une résurrection en Ligue 1 pour retrouver les Bleus à l’horizon 2026. La mission s’annonce ardue : deux années sans match officiel ne s’effacent pas d’un claquement de doigts.