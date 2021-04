OL Mercato : Confidence de taille de Rudi Garcia sur son avenir

Publié par Ange A. le 19 avril 2021 à 06:00

L’Olympique Lyonnais s’est imposé sur la pelouse du FC Nantes dimanche en clôture de la 33e journée de Ligue 1. Coach de l’ OL, Rudi Garcia a exprimé un souhait fort pour son avenir avec le club rhodanien.

OL : Le message clair de Rudi Garcia à sa direction

Suite au faux pas de Lille vendredi, l’Olympique Lyonnais reste engagé dans la course au titre cette saison. Dimanche, l’ OL a dominé le FC Nantes à La Beaujoire grâce à un doublé de Memphis Depay (1-2). Si Lyon occupe toujours la 4e place de Ligue 1, le club rhodanien n’accuse plus que trois points de retard sur Lille. Entraîneur des Gones, Rudi Garcia s’est satisfait du résultat et s’attend à vivre une fin de saison palpitante. « C’est passionnant, exaltant […] Pour l’instant on a la mauvaise place. Mais en gagnant à Nantes, je peux dire qu’on a récupéré notre destin puisqu’on va recevoir Lille et aller à Monaco. Il va falloir bien gérer ces deux matchs là, mais si on gagne tout jusqu’à la fin on sera sur le podium », a confié le coach lyonnais à Canal+. Dans sa sortie, le technicien de 57 ans a également adressé un message au sujet de son avenir.

Un avenir en pointillés pour Garcia à Lyon

Arrivé sur le banc de l’Olympique Lyonnais en octobre 2019, Rudi Garcia est en fin de contrat. Son bail expire en effet au terme de la saison. Proche de réaliser le doublé cette année, le technicien a exprimé son « envie de continuer avec le président ». « Je pense que c’est un club qui me va bien, qui est posé. J’ai une sérénité par rapport à ça. J’espère que ce sera ici. Sinon, ce sera ailleurs », a déclaré le coach de l’ OL au Canal Football Club. Reste maintenant à savoir quel sera l’avis de Juninho avec qui Jean-Michel Aulas entend décider de l’avenir de l’ancien entraîneur de Marseille.