RC Lens Mercato : Un retour déjà officialisé à Lens !

Publié par JEAN-LUC D le 20 avril 2021 à 17:20

Actuellement 5e au classement de Ligue 1, le RC Lens est la belle surprise de cette saison 2020-2021. Et à cinq journées de la fin du championnat, l’entraîneur lensois Franck Haise a accueilli un nouveau joueur dans ses rangs.

Charles Boli rentre au RC Lens !

En manque de temps de jeu avec le RC Lens cette saison, Charles Boli est allé chercher son bonheur au Paris FC lors du dernier mercato hivernal. Mais le milieu offensif de 22 ans ne terminera pas la saison chez l’actuel 5e de Ligue 2. Victime d’une grosse blessure à la cuisse, le neveu de Basile Soli, coordinateur sportif de l’Olympique de Marseille, est déjà de retour à Lens, après avoir passé quelques mois dans la division inférieure. Charles Boli laisse une bonne impression au Paris FC en lutte pour la montée en Ligue 1.

Sous le maillot de la formation parisienne, Charles Boli aura effectué une douzaine de matches pour 2 buts inscrits et 2 passes décisives. « Charles Boli sera forfait jusqu’à la fin de la saison, il est retourné au RC Lens », a déclaré René Girard, l’entraîneur de Paris FC, lundi, en conférence de presse. Pour lui permettre de bénéficier du soutien de sa famille, le fils de Roger Boli a été autorisé à poursuivre les soins au sein de son club formateur.

En fonction de la gravité de sa blessure, le protégé de Franck Haise devrait réintégrer le groupe des Sang et Or pour le début de la préparation estivale. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le natif de Dundee pourrait ainsi faire partie de l’épopée européenne du RC Lens la saison prochaine.

Les ambitions européennes du RC Lens dévoilées

Dans les colonnes de La Voix du Nord, un cadre de l’équipe dirigée par Franck Haise a confirmé sous couvert de l’anonymat que les Sang et Or se fixaient désormais pour objectif de décrocher une place européenne en fin de saison. « On n'en parle pas entre nous, mais tout le monde regarde les résultats des autres », lâche un joueur lensois. Le club du président Joseph Oughourlian devra toutefois batailler dur pour remporter au moins trois de ses cinq derniers matches et espérer accrocher définitivement la 5e ou 6e place de Ligue 1 au terme du championnat. Pour rappel, le RC Lens affrontera Nîmes, le Paris SG, LOSC, Bordeaux et l’AS Monaco dans ce sprint final.