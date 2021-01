RC Lens Mercato : Après Charles Boli, un autre départ acté

Publié le 05 janvier 2021 à 11:20

Lundi, le RC Lens a envoyé Charles Boli au Paris FC, en Ligue 2 sous la forme d’un prêt, jusqu’à la fin de la saison. Ce mardi, le club promu en Ligue 1 a officialisé un autre départ.

Le RC Lens résilie le contrat de Cyrille Bayala

Contrairement à Charles Boli prêté par le RC Lens pour six mois, soit jusqu’au terme de la saison 2020-2021, un autre joueur qui ne rentre pas dans les plans de Franck Haise a été libéré. Dans un communiqué officiel publié ce mardi 5 janvier sur son site internet, le Racing Club a annoncé le départ définitif d’un attaquant en manque de temps de jeu. « Le contrat du joueur lensois Cyrille Bayala a été résilié à l'amiable. Nous lui souhaitons une bonne continuation pour la suite de sa carrière », a indiqué le club Artois. Il faut noter que le contrat de l’international burkinabé devrait expirer le 30 juin 2021. Libre, il pourra s’enneiger avec le club qu’il souhaite, afin de relancer sa carrière qui a pris du plomb dans l’aile. L’ailier de 24 ans devrait déposer ses valises au FC Sochaux-Montbéliard en Ligue 2. Prêté aux Lionceaux entre janvier et juin 2019, Cyrille Bayala avait laissé un bon souvenir au club. Du coup, les Sochaliens souhaitent son retour et devraient sauter sur l’occasion.

Cyrille Bayala avait perdu sa place

Cyrille Bayala avait rejoint le RC Lens en toute fin du mercato estival 2017 en provenance de la Moldavie. Il avait signé un contrat de quatre ans le 31 août 2017. Lors de sa première saison (2017-2018) dans le Nord, il avait disputé 28 matchs (3 buts et 2 passes décisives). Mais l’exercice suivant (2018-2019), il a perdu la confiance du staff technique. Après 7 apparitions lors de la première moitié de la saison, le Burkinabé a été prêté à Sochaux où il avait pris part à 14 rencontres. En 2019-2020, Cyrille Bayala a joué avec l’AC Ajaccio, toujours en Ligue 2. Il avait fait 27 apparitions pour autant de titularisations et avait marqué 4 buts et délivré 4 passes décisives. Malgré le départ de Philippe Montanier et l’arrivée de Franck Haise à la tête du staff technique du RC Lens, il n’a pas pu retrouver une place dans l’équipe montée en Ligue 1.













Par ALEXIS