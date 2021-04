Barça : Une recrue et un crack de la Masia vers la sortie ?

Publié par Ange A. le 23 avril 2021 à 00:45

En proie à des difficultés financières, le FC Barcelone espère récupérer quelques millions en se séparant de certains éléments. Le Barça pourrait ainsi libérer Francisco Trincao, arrivé l’été dernier, et Carles Alena, formé au club et prêté à Getafe.

Bientôt la fin pour Trincao au Barça

Le FC Barcelone semble aujourd’hui regretter l’achat de Francisco Trincao. Alors que la crise financière liée à la Covid-19 en était à ses prémices, la direction du Barça avait claqué 31 millions d’euros l’été dernier pour le recruter. À ce jour, le Portugais ne donne pas satisfaction et ne semble pas entrer dans les plans de Ronald Koeman. L’ancien de Braga n’a disputé que 9 matchs en tant que titulaire sur les 39 auxquels il a pris part cette saison. Il compte d’ailleurs 3 buts et 2 passes décisives sur l’exercice actuel. Alors que son contrat court jusqu’en 2025, l’ailier de 21 ans pourrait déjà quitter la Catalogne. Sport indique en effet que les dirigeants Blaugranas voudraient récupérer quelques millions au prochain mercato en cédant Trincao.

Alena parti pour rester à Madrid ?

Outre la situation de Francisco Trincao, la direction du FC Barcelone étudierait également celle de Carles Alena. En manque de temps de jeu chez les Blaugranas, il a été prêté sans option pour le reste de la saison à Getafe. Satisfait du rendement du joueur formé à La Masia, le club madrilène voudrait désormais définitivement s’attacher ses services. « Si le Barça ne veut pas l’utiliser l’année prochaine et qu’il cherche à le vendre ou à le céder, nous essaierons de le garder avec nous », a notamment confié Angel Torres, le président de Getafe, cité par le journal catalan. Un transfert d’Alena dès cet été est d’autant plus plausible qu’il éviterait à Barcelone de le laisser partir en tant que joueur libre dans un an, à l’expiration de son contrat. Reste maintenant à savoir si Getafe parviendra à se maintenir en Liga puis répondre aux exigences financières de Barcelone.