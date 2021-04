PSG, Barça Mercato : Prolongation, Messi refroidit Laporta

Publié par Ange A. le 22 avril 2021 à 07:30

En fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi pourrait quitter le Barça en tant que joueur libre cet été. Nouveau président des Blaugranas, Joan Laporta souhaite prolonger le bail de La Pulga. Mais le dirigeant catalan devra encore patienter avant d’aborder ce sujet avec le joueur.

Lionel Messi calme les ardeurs de Laporta

La prolongation du contrat de Lionel Messi est l’une des principales priorités de Joan Laporta. Durant sa campagne victorieuse, le nouveau président du FC Barcelone en avait pris l’engagement. Un engagement qu’il avait d’ailleurs réitéré lors de son investiture. Mais du côté du sextuple Ballon d’Or, rien ne fuite au sujet de son avenir. Malgré le désir affiché par son nouveau président, le capitaine du Barça reste muet quant à ses intentions. Ce mutisme semble d’ailleurs parti pour perdurer. Comme l’indique la Cadena SER, La Pulga ne souhaiterait pas aborder cette question avant la fin de la saison. L’Argentin aurait même invité son entourage à ne plus aborder le sujet publiquement selon la radio ibérique.

Un avenir déjà tranché avec le Barça ?

La même source indique que cette consigne s’applique surtout à Jorge Horacio Messi, le père et agent de Lionel. Il lui aurait demandé de ne pas discuter avec les dirigeants barcelonais pour le moment. En fin de contrat au FC Barcelone, l’attaquant argentin voit son nom associer au Paris Saint-Germain et à Manchester City. À Paris, il pourrait retrouver son ancien compagnon Neymar Jr avec qu’il souhaite de nouveau jouer. Chez les Citizens, il pourrait de nouveau évoluer sous les ordres de son mentor Pep Guardiola. Mais avec le départ annoncé de Sergio Agüero, l’arrivée du sextuple Ballon d’Or en Angleterre semble lointaine. El Kun étant annoncé au Barça, La Pulga pourrait même rester en Catalogne. Ce serait d’ailleurs la tendance actuelle selon la presse locale. Le récent sacre de Barcelone en Copa del Rey aurait d’ailleurs motivé l’Argentin à rester à quai. Reste plus qu’à attendre une annonce officielle du principal intéressé.