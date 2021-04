FC Metz Mercato : Metz, Antonetti répond à l'OL pour Pape Matar Sarr

Publié par JEAN-LUC D le 23 avril 2021 à 16:55

Avant d'affronter le PSG dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1, Frédéric Antonetti était face à la presse jeudi après-midi. L'entraîneur du FC Metz a saisi cette occasion pour évoquer l'avenir de Pape Matar Sarr, annoncé dans les plans de Jean-Michel Aulas, président de l' OL.

Frédéric Antonetti calme l' OL pour Pape Matar Sarr

Révélation de la saison du côté du FC Metz, Pape Matar Sarr fait déjà partie des joueurs de Ligue 1 les plus convoités pour le mercato estival à venir. Outre l’OGC Nice, l’AS Monaco et Newcastle, l’Olympique Lyonnais est aussi sur le coup pour recruter le milieu de terrain de 18 ans. Il faut dire qu’avec un profil box-to-box, l’ancien pensionnaire de Génération Foot, à Dakar, dispose des qualités requises pour animer le milieu de jeu lyonnais aux côtés de Lucas Paqueta.

Jean-Michel Aulas et Juninho voudraient donc faire le nécessaire pour récupérer le jeune international sénégalais durant l’intersaison. Une éventualité que ne semble pas vraiment envisager son entraîneur Frédéric Antonetti. En effet, face aux nombreuses sollicitations concernant l’avenir de son protégé, le coach du club lorrain a appelé à l’accalmie.

« Laissez Pape Matar Sarre tranquille. Laissez-le grandir. Il a encore beaucoup de progrès à faire dans tous les domaines. Il a un gros potentiel pour faire une grande carrière. Tout le monde reconnaîtra qu’il a un grand talent. J’essaie de lui amener mon expérience, le corriger et le faire progresser. Il a des progrès à faire, comme tout joueur de 18 ans. C’est un gamin qui a quitté ses parents. Il ne faut pas le perturber », a lancé Frédéric Antonetti devant les médias. Évalué à 3 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Pape Matar Sarre va toutefois être difficile à retenir par les Grenats.

Manchester United dans la course pour Pape Matar Sarr ?

Malgré un long contrat courant jusqu’au 30 juin 2025, Pape Matar Sarr pourrait faire ses valises et quitter le FC Metz à la fin de l’exercice en cours. En effet, d’après les informations du tabloïd britannique The Sun, les Grenats auront bien du mal à résister à la vague de propositions anglaises qui va bientôt arriver pour le jeune milieu de terrain. Manchester United, Chelsea, Everton et Leicester City étant notamment prêts à miser gros pour l’attirer au mercato estival.

Auteur de 16 matches et 2 buts en Ligue 1 cette saison, le compatriote d’Ismaïla Sarr pourrait lui aussi rapporter gros au FC Metz. Reste maintenant à savoir si Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais auront les ressources nécessaires pour tenir tête aux clubs anglais dans ce dossier.