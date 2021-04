ASSE Mercato : Claude Puel prêt à une petite folie à 3M€ ?

Publié par JEAN-LUC D le 23 avril 2021 à 20:59

Claude Puel prépare déjà la saison prochaine de l' ASSE avec son étude de plusieurs dossiers mercato. L’entraîneur de l’ AS Saint-Étienne est actif en coulisses pour tenter de boucler un renfort estimé à 3 millions d’euros.

Mercato : l' ASSE vise un turque pour cet été

Prêté dans les dernières heures du mercato hivernal par le FC Cologne, Anthony Modeste a été opéré mercredi matin d'une pubalgie. Aucune option d’achat n’ayant été insérée dans son contrat signé à l’AS Saint-Étienne, l’attaquant de 33 ans ne portera plus le maillot des Verts la saison prochaine. Sa blessure ne lui permettra pas de rejouer avant les cinq derniers matches du championnat de Ligue 1, selon le personnel soignant. Claude Puel et les dirigeants stéphanois vont s’activer cet été pour dénicher un nouveau numéro 9.

Si plusieurs noms ont dernièrement été associés à l’ ASSE, un média turc révèle ce vendredi que c’est finalement en Süper Lig que la formation ligérienne pourrait dénicher l’oiseau rare. En effet, d’après les renseignements relayés par le média Fanatik, la cellule de recrutement du club de football stéphanois suit avec attention les performances de Batuhan Kör. Âgé de 20 ans, l’attaquant turc est lié à Bursaspor jusqu’au 30 juin 2023.

Avec 11 buts et 1 passe décisive en 32 matches toutes compétitions confondues cette saison, Batuhan Kör disposerait du profil recherché par Claude Puel pour remplacer Anthony Modeste.

Grosse concurrence turque pour Batuhan Kör

Si le site spécialisé Transfermarkt pense que 725.000 euros peuvent suffire pour le transfert de Batuhan Kör, Fanatik révèle que les décideurs de Bursaspor n’envisageraient pas le départ de leur jeune attaquant pour moins de 3 millions d’euros.

Si ce montant peut s’avérer abordable pour les finances de Sainté, la concurrence de Galatasaray et Besiktas, deux géants du football turc, pourraient finalement compliquer les affaires de Claude Puel et de l'AS Saint-Étienne sur cette piste. L'Argument des Verts est tout de même muscler, Batuhan Kör, est plus intéressé par un championnat mieux que la Süper Lig.