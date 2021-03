ASSE : Excellente nouvelle pour Anthony Modeste avant Angers

Publié le 07 mars 2021 à 07:00

Anthony Modeste a enfin ouvert son compteur avec l’ ASSE. Samedi, l’avant-centre de 32 ans s’est mis en confiance lors d’un match d’exhibition contre l’équipe réserve.

Modeste buteur, une bonne nouvelle avant Angers

Déjà éliminée de la Coupe de France, l’AS Saint-Étienne s’est contentée d’un match amical pour meubler son samedi. Les hommes de Claude Puel ont disputé une rencontre contre l’équipe réserve. La bande à Mathieu Debuchy l’a emporté (2-1) contre les pensionnaires de National 3. Outre la victoire, Claude Puel a pu apprécier la première réalisation d’Anthony Modeste. Arrivé en prêt de Cologne cet hiver, l’avant-centre n’avait pas encore inscrit le moindre but sous ses nouvelles. C’est désormais chose faite depuis quelques heures. Il n’y a plus qu’à espérer que le joueur appartenant à Cologne en fasse de même en compétition officielle. En sept apparitions (298 minutes) sous le maillot stéphanois, l’ancien bordelais n’a pas encore fait trembler les filets adverses. Son but contre la réserve devrait le mettre en confiance avant le déplacement à Angers. Défait par le RC Lens lors de la dernière journée, Saint-Étienne va tenter de renouer avec le succès le 13 mars. Les Verts pointent à la 16e place du classement après 28 journées. Le SCO Angers, son prochain adversaire, occupe le 9e rang.

Une grande inquiétude pour l’ ASSE

Lors de cette confrontation, l’AS Saint-Étienne a peut-être perdu un de ses jeunes pour le reste de la saison. Le site pro-stéphanois Peuple-Vert révèle en effet qu’Abdoulaye Bakayoko s’est blessé tout seul au genou. Le média craint que le jeune défenseur ivoirien souffre d’une rupture des ligaments croisés. Le défenseur de 18 ans compte deux convocations chez les professionnels cette saison.













Par Ange A.