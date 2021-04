Manchester City : City s'offre une jeune pépite brésilienne

Publié par Chemssdine le 24 avril 2021 à 09:30

Club généralement très actif sur le marché des transferts, Manchester City a décidé de commencer ses emplettes plus tôt cette année. À la recherche de jeunes joueurs talentueux, le board citizen a jeté son dévolu sur Kayky, jeune attaquant brésilien de 17 ans formé à Fluminense.

Mercato : Manchester City mise sur Kayky

Une nouvelle saison réussie pour Pep Guardiola et Manchester City. Leader de Premier League, les coéquipiers de Raheem Sterling devraient une nouvelle fois soulever ce trophée en fin de saison. De plus, les ouailles de Pep Guardiola sont toujours en lice pour la victoire finale en Champions League où ils défieront le PSG, sûrement sans Kevin De Bruyne et Sergio Aguero. Néanmoins, cette saison réussie n'empêche pas le club de se projeter d'ores et déjà sur la saison prochaine. Comme d'habitude, l'été s'annonce chaud à Manchester et les Skyblues ont décidé de s'activer plus tôt cette année pour le mercato en s'offrant les services de Kayky, jeune buteur brésilien décrit comme extrêmement talentueux.

Transfert : Kayky comparé à Neymar

Pour débusquer l'adolescent de Fluminense, Manchester City a déboursé neuf millions de livres sterling. De plus, il restera au Brésil jusqu'à la fin de la saison 2021. "Kayky est un joueur qui se distingue beaucoup par sa qualité technique, en particulier en un contre un, et aussi par sa qualité devant le but", déclarait le coach des U17 de Fluminense à son sujet. Convoité également par le Shakhtar Donetsk, le compatriote Ronaldo, le vrai, essayera de prouver q’uil a le potentiel de Neymar à Manchester City. Cette comparaison colle à la peau du joueur offensif depuis son plus jeune âge. L'année dernière, Kayky était le meilleur buteur du championnat national des moins de 17 ans. Il avait inscrit douze buts, affichant un potentiel extraordinaire. Reste à voir comment se passera son adaptation sur le Vieux Continent et en Angleterre.