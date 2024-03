Un solide défenseur anglais est sur la short-list de l’OL pour le prochain mercato estival. Le technicien de l’Olympique lyonnais, Pierre sage cherche à renforcer son secteur défensif la saison prochaine.

Mercato : l’OL convoite un défenseur de La Gantoise

L’OL manifeste un grand intérêt pour un défenseur anglais évoluant à La Gantoise en Belgique. Le coach des Gones, Pierre Sage veut renforcer sa ligne défensive.

Archie Brown brille en Jupiler Pro League et attire l’attention de plusieurs clubs européens. Il a rejoint La Gantoise l’été dernier en provenance de Lausanne pour une somme de 4 millions d’euros. Il pourrait quitter ce club douze mois après son arrivée.

D’après les médias anglais, Chelsea et West Ham suivent de près la performance du joueur et cherchent à le recruter lors du prochain mercato estival. Les géants anglais auraient formulé une offre de plus de 17 millions d’euros aux dirigeants de La Gantoise.

L’OL en concurrence avec Nice pour Archie Brown

Certains clubs de Ligue 1 s’intéressent également au profil du jeune défenseur anglais. L’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice sont en lice pour attirer Archie Brown en France. L’OL envisage ce transfert dans le but de combler le vide suite à un éventuel départ de son défenseur Nicolas Tagliafico. L’OL va dépenser 15 millions d’euros hors bonus pour pouvoir convaincre les dirigeants de La Gantoise, et s’attacher les services d’Archie Brown.