Un attaquant de l’ASSE a décidé de poursuivre sa carrière dans un autre club. Son passage au sein de l’équipe des Verts a été un échec.

L’ASSE signe Sada Thioub en 2022

Un attaquant de l’ASSE quitte les Verts. Les dirigeants stéphanois avaient conclu un deal avec la direction d’Angers SCO pour le prêt de l’international sénégalais Sada Thioub en 2022. La direction de l’ASSE voulait renforcer l’équipe pour assurer le maintien en Ligue 1. Mais l’arrivée du Sénégalais n’a pas empêché la relégation des Verts en Ligue 2 à l’issue de la campagne.

Sada Thioub n’a pas comblé les attentes de l’AS Saint-Etienne. Il a disputé au total 18 matchs et n’a inscrit le moindre but. Les Verts ne l’ont pas gardé à cause de sa piètre performance. Il fait ensuite son retour dans son ancien club Angers. En raison de forte concurrence en attaque au sein de cette équipe, Sada Thioub est mis au banc depuis son retour. Son contrat avec Angers a pris fin.

Sada Thioub file au Kazakhstan

Libre depuis quelques mois, Sada Thioub ne manque pas de prétendant. L’attaquant de 28 ans a finalement trouvé un nouveau point de chute à Kazakhstan. Il a rejoint Yelimay Semay jusqu’en décembre 2024.

Sada Thioub a été formé à l’OGC Nice. En 2015, il s’engage avec l’En Avant de Guingamp. Il a été ensuite prêté au CA Bastia. Le Sénégalais a rapidement résilié son contrat et a rejoint le Nîmes Olympique. Après deux saisons, il signe un contrat avec Angers SCO.