Le milieu de terrain néerlandais, Stijn Spierings est en prêt du RC Lens à Toulouse. Il pourrait faire son retour dans l’équipe de Franck Haise la saison prochaine.

Stijn Spierings en difficulté au RC Lens

Le milieu de terrain néerlandais, Stijn Spierings a été prêté à Toulouse sans option d’achat en septembre 2023. Il a rejoint les Sang et Or en juin 2023, libre de tout contrat après avoir refusé une prolongation à Toulouse. Il n’a pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe artésienne. En raison de la forte concurrence à son poste, son temps de jeu est limité.

Les dirigeants lensois ont alors conclu un deal pour favoriser son retour dans son ancien club, Toulouse FC sans option d’achat. Cela pour lui permettre de continuer à travailler et progresser. Il retrouve son meilleur niveau sous ses nouvelles couleurs. « Quand je suis revenu au TFC, j’ai senti cette pression. J’ai vu tous les supporters heureux et je voulais leur rendre sur le terrain », a-t-il dit en conférence de presse.

Stijn Spierings brille à Toulouse

Le joueur néerlandais de 28 ans a avoué qu’il a traversé une période difficile au RC Lens. Cette situation a eu des répercussions sur sa performance. « Après ma période à Lens, honnêtement, j’étais abîmé, c’était compliqué pour moi. Mais aujourd’hui, tout ça est derrière moi. Je me sens beaucoup mieux », a déclaré le joueur.

Stijn a déjà disputé 16 matchs avec les Violets cette saison, dont 12 titularisations. « En ce moment, je me sens bien. Quand je suis revenu, l’équipe bataillait, moi aussi. On avait du mal collectivement et individuellement. Mais depuis quelques semaines, on va mieux et moi aussi », a expliqué le joueur.

A la fin de la saison, il retournera certainement au RC Lens. Stijn Spierings fête ses 28 ans ce mardi 12 mars 2024. Il est né le 12 mars 1996.