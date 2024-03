Le PSG continue de dénicher de nouveaux talents pour son prochain mercato estival. Un milieu de terrain argentin pourrait poser ses valises en France la saison prochaine.

Un milieu de terrain argentin dans le viseur du PSG

Ça bouge du côté du PSG en vue du prochain mercato estival. Le champion de France en titre veut renforcer son équipe de façon considérable pour la campagne prochaine. Plusieurs pépites sont dans le viseur des dirigeants parisiens.

Le nom de l’attaquant argentin, Franco Mastantuono est instamment cité ces dernières semaines pour un transfert au PSG cet été. Mais finalement, la direction du PSG semble se tourner vers un autre talent argentin. Une star du FC Porto est la priorité de Luis Enrique.

Alan Varela au PSG lors du mercato estival ?

Alan Varela a rejoint le FC Porto en août 2023 et est devenu l’une des pièces maîtresses de l’équipe portugaise sous la direction du technicien Sergio Conceição. D’après les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, plusieurs cadors européens suivent le jeune joueur argentin. Plusieurs prétendants étaient venus suivre discrètement ses performances à l’Emirates Stadium mardi dernier pour le match du FC Porto contre Arsenal en Ligue des champions. Le média portugais O Jogo, a salué sa performance lors de ce choc face aux Anglais. « Il s’est littéralement donné à fond. Il a anticipé les mouvements et a effectué des récupérations importantes. Il a éteint pratiquement tous les feux dans une prestation tactiquement parfaite », a écrit le quotidien sportif portugais.

Le média a indiqué qu’Alan Varela est aussi dans le viseur de Liverpool et Manchester City. Intéressé, le PSG devra donc casser sa tirelire pour s’attacher les services du milieu de terrain argentin. Alan Varela est lié à son club jusqu’en 2028 et dispose d’une clause libératoire fixée à 70 millions d’euros dans son contrat à Porto. Il a fait 32 apparitions avec le FC Porto toutes compétitions confondues cette saison. Il a inscrit deux buts et a délivré deux passes décisives.