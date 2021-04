ASSE : Trois absents et un retour confirmés contre Brest

Publié par ALEXIS le 24 avril 2021 à 12:12

L’ ASSE reçoit le Stade Brestois ce samedi (13h) avec un groupe composé de 22 joueurs. Comme face au PSG la semaine dernière, Claude Puel va devoir se passer de certains de ses joueurs. Un joueur absent depuis plusieurs semaines est cependant de retour.

ASSE : Neyou, Moulin et Bajic absents, Boudebouz de retour

Après sa défaite contre le PSG (3-2), l’ ASSE va tenter de prendre trois points face au Stade Brestois sur sa pelouse du stade Geoffroy-Guichard. Un tel succès serait synonyme de maintien de l'équipe stéphanoise en Ligue 1. Pour ce match comptant pour la 34e journée de Ligue 1, Claude Puel est privé de son meneur de jeu Yvan Neyou. Touché à la cheville lors du match contre les Girondins de Bordeaux, il était revenu (rapidement) pour affronter le Paris Saint-Germain. Le Camerounais ne sera cependant pas opérationnel pour la venue de Brest.

En plus de Yvan Neyou, l’AS Saint-Étienne ne peut compter sur Denis Bouanga. Il est suspendu pour cumul de cartons jaunes. Le gardien de but titulaire, Jessy Moulin (adducteurs) et sa doublure Stefan Bajic sont également toujours indisponibles. En revanche, l’ ASSE récupère Ryad Boudebouz, absent depuis son dernier match (19 mars 2021) contre l’AS Monaco. Blessés contre les Parisiens, le capitaine Mathieu Debuchy et Étienne Green (20 ans) sont aussi dans le groupe stéphanois. Le défenseur latéral droit et le jeune gardien de but devraient tenir leur place de titulaire.

Les groupes stéphanois et brestois

Le groupe de l' ASSE : E. Green, Boubacar Fall, N. Ouennas - Moukoudi, Retsos, Kolodziejczak, Pape Cissé, Gabriel Silva, Trauco, Debuchy, S. Sow, A. Sissoko - Boudebouz, M. Camara, Aouchiche, Z. Youssouf, Lucas Gourna - Charles Abi, Khazri, Nordin, Hamouma, Monnet-Paquet.

Le groupe du Stade Brestois : Larsonneur, Hassen - Baal, Bain, Brassier, Chardonnet, Duverne, Fassurier, Perraud, Pierre Gabriel - Belkebla, Magnetti, Mbock - Benvindo, Cardona, Charbonnier, Fadiga, Faivre, Honorat, Le Douaron, N'Goma