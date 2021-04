ASSE : Excellente nouvelle pour Yvan Neyou avant le PSG

Publié par Ange A. le 17 avril 2021 à 23:45

Incertain pour le déplacement au Parc des Princes contre le PSG ce dimanche, Yvan Neyou est retenu dans le groupe de l’ ASSE. Pour cette affiche, Claude Puel sera encore privé de plusieurs éléments.

Plus de peur que de mal pour Yvan Neyou

Fort de ses deux succès de rang, Saint-Étienne défie le Paris Saint-Germain ce dimanche au Parc des Princes. Sorti sur civière contre les Girondins de Bordeaux lors de la dernière journée, Yvan Neyou est finalement retenu pour défier le PSG. Le jeune milieu de terrain stéphanois avait été victime d’une entorse de la cheville gauche. Incertain contre Paris, le Camerounais fait partie des 22 Verts convoqués par Claude Puel. Cependant, rien n’indique que le milieu de l’ ASSE sera aligné d’entrée contre Paris, actuel dauphin du Lille OSC. Neyou convoqué, plusieurs Stéphanois manquent toujours à l’appel pour le déplacement à Paris.

Plusieurs absences pour l’ ASSE contre le PSG

Claude Puel ne pourra toujours pas compter sur ses portiers Jessy Moulin et Stefan Bajic. En l’absence du gardien titulaire et de sa doublure, c’est le jeune Étienne Green qui gardera une fois de plus les cages stéphanoises. Contre Paris, il va enchaîner sa troisième titularisation avec l’ ASSE. Lancé contre Nîmes lors de la 31e journée, le portier de 20 ans a enregistré un clean-sheet contre les Crocos avant d’encaisser un but lors du carton contre Bordeaux (4-1). Autres absences, celles de Timothée Kolodziejczak, Panagiotis Retsos, Anthony Modeste, Ryad Boudebouz, Maxence Rivera et Yvann Maçon. Avant d’affronter Paris, Saint-Étienne pointe à la 13e place de Ligue 1 avec 9 points d’avance sur Nîmes, barragiste.

Le groupe de Saint-Étienne contre le Paris Saint-Germain :

Étienne Green, Boubacar Fall, Nabil Ouennas - Harold Moukoudi, Pape Abou Cissé, Gabriel Silva, Miguel Trauco, Mathieu Debuchy, Saïdou Sow, Alpha Sissoko - Mahdi Camara, Adil Aouchiche, Yvan Neyou, Zaydou Youssouf, Lucas Gourna-Douath, Aïmen Moueffek - Charles Abi, Wahbi Khazri, Arnaud Nordin, Denis Bouanga, Romain Hamouma, Kévin Monnet-Paquet.